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    «Оренбург» – о помощи «Зенита» с лицензированием: «Как можно что-то лоббировать?»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о помощи клубу со стороны «Зенита» в прохождении лицензирования для РПЛ.

    – Когда выйдем в РПЛ – тогда будем обсуждать лицензирование. Планы по реконструкции есть, но мы пока никуда не вышли. Комментировать преждевременно, нам же надо знать кто вышел и кто не вышел.

    – Знаете ли об информации, что «Зенит» лоббирует вопрос о вашем выходе в РПЛ?

    – А я откуда могу знать? Как можно что-то лоббировать? Мне сложно тут сказать.

    • Стадион «Оренбурга» не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена не подходит по вместимости.
    • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающем право на прямой выход в РПЛ.
    • В случае, если «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

    «СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21384

      silver29 8 минут назад

      сенит не только с лицензированием может помочь, но и с судьями.

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      Рейтинг: -148

      Свин-токсик 15 минут назад

      Вы ещё скажите, что у вас надписи "Газпром" на футболке никогда не было.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11838

      Skull_Boy 15 минут назад

      Проститутки были, проститутки будут и проститутки останутся

      1
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      Рейтинг: +6574

      "supermax" 23 минуты назад

      замах на фору в 12 очков со старта....остальные пусть разбираются кто по итогам сезона второй, кто третий и кто четвертый

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      Рейтинг: +21908

      Боцман59rus 25 минут назад

      Ещё одну отрыжку бездомную в РПЛ пропихивают.
      Не понимаю питерцев, либо мазохисты, либо дураки, если так нравиться, когда 2/3 футбольного сообщества плюется в вашу сторону, так тому быть, предпочитаете закрыться и довольствоваться фальшивыми и лицемерными лозунгами вашего недалёкого жадного руководства о своей популярности и исключительности, ну ну... Все это приводит к тому, что ненависть в вашу сторону сменилась на откровенный смех

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      Рейтинг: +11838

      Skull_Boy > Боцман59rus 16 минут назад

      Зато в ЛЧ они будут в 1й корзине и будут очередной раз получать 3.14зды от 17тилетних пацанов, и как итог 4е место в самой легкой группе и теперь понятно задумка Переса и Аньели о новом турнире никчемные подвалы там не нужны, а ЛЧ загнется и трансляции каждый год все дешевле и не смотрибельны, и зачем мне смотреть и тем более показывать по ТВ Зенит-Брюгге, если рядом играет МС-БД или Барса-Юве, а чемп уже сгнил окончательно и не помню кто еще говорил 20 лет назад - пустите Газпром в руль и лига рухнет, а оно так и есть

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