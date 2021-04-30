«Оренбург» – о помощи «Зенита» с лицензированием: «Как можно что-то лоббировать?»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о помощи клубу со стороны «Зенита» в прохождении лицензирования для РПЛ.

– Когда выйдем в РПЛ – тогда будем обсуждать лицензирование. Планы по реконструкции есть, но мы пока никуда не вышли. Комментировать преждевременно, нам же надо знать кто вышел и кто не вышел.

– Знаете ли об информации, что «Зенит» лоббирует вопрос о вашем выходе в РПЛ?

– А я откуда могу знать? Как можно что-то лоббировать? Мне сложно тут сказать.

Стадион «Оренбурга» не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена не подходит по вместимости.

«Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающем право на прямой выход в РПЛ.

В случае, если «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ