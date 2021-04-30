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  • «Оренбург» – о помощи «Зенита» с лицензированием: «Как можно что-то лоббировать?»

«Оренбург» – о помощи «Зенита» с лицензированием: «Как можно что-то лоббировать?»

30 апреля 2021, 12:34
18

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о помощи клубу со стороны «Зенита» в прохождении лицензирования для РПЛ.

– Когда выйдем в РПЛ – тогда будем обсуждать лицензирование. Планы по реконструкции есть, но мы пока никуда не вышли. Комментировать преждевременно, нам же надо знать кто вышел и кто не вышел.

– Знаете ли об информации, что «Зенит» лоббирует вопрос о вашем выходе в РПЛ?

– А я откуда могу знать? Как можно что-то лоббировать? Мне сложно тут сказать.

  • Стадион «Оренбурга» не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена не подходит по вместимости.
  • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающем право на прямой выход в РПЛ.
  • В случае, если «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1619777445
Ещё одну отрыжку бездомную в РПЛ пропихивают. Не понимаю питерцев, либо мазохисты, либо дураки, если так нравиться, когда 2/3 футбольного сообщества плюется в вашу сторону, так тому быть, предпочитаете закрыться и довольствоваться фальшивыми и лицемерными лозунгами вашего недалёкого жадного руководства о своей популярности и исключительности, ну ну... Все это приводит к тому, что ненависть в вашу сторону сменилась на откровенный смех
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"supermax"
1619777537
замах на фору в 12 очков со старта....остальные пусть разбираются кто по итогам сезона второй, кто третий и кто четвертый
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Skull_Boy
1619777990
Проститутки были, проститутки будут и проститутки останутся
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Свин-токсик
1619778007
Вы ещё скажите, что у вас надписи "Газпром" на футболке никогда не было.
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Вомбат
1619779352
В Петербурге никто, кого я знаю, не хочет видеть Оренбург в РПЛ. Зениту не нужны разговоры про фарм-клубы и не нужны никакие 12 очков форы, чтобы выиграть золото. А Оренбург еще и принадлежт Газпрому, в отличие от Сочи. Так что если выйдут, пусть поскрее вылетают обратно. Ну а информация изжелта красно-белого источника про помощь Оренбургу с лицензированием стадиона со стороны Зенита -- разумеется, ложь.
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_Marqella_
1619783200
Ахаха,как же подгорает у поросят, сопли во все стороны....
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NewLife
1619785949
Молодцы синитовцы, выставляют себя в неприглядном свете явно, без утайки, ничего не боясь (начальство же свое), а этот деятель из Оренбурга прикидывается шлангом.
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NewLife
1619787428
К чему приводит иссушение мозга боярышником и не соблюдение санитарии на бомже-помойках ? К тому что шелудивые не пишут по существу темы, потому что ущербность мозга не позволяет написать что-то внятное, и пишут не относящиеся к теме эпитеты противоположному лагерю. Но зато теперь по содержанию коммента можно четко определять, насколько у конретного бомжа прогрессирует слабоумие.
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Hektor 84
1619788406
Либо очередной Тамбов на подходе либо еще один фарм зенита!
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Hektor 84
1619789080
А скорее зянит тянет еще один фарм в рпл, ведь на следующий сезон еще тяжелее будет 1 место удержать. Конкуренты сильнее становятся, а тут ведь еще и столетие Спартака. Надо перестраховаться. Вдруг придет топовый тренер и усилят команду несколькими трансферами. А так зянит еще 6 очков в таблице плюсует к 12 от Сочи и Урала.
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