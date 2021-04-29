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  • Право для игры в стыках и РПЛ перейдет к командам с 5-6 мест ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование

Право для игры в стыках и РПЛ перейдет к командам с 5-6 мест ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование

29 апреля 2021, 18:57
1

У двух клубов из топ-4 ФНЛ – «Оренбурга» и «Алании» – могут возникнуть проблемы с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

По информации «СЭ», обе команды могут не получить лицензию из-за несоответствия их стадионов требованиям Премьер-лиги. Арена «Оренбурга» на подходит по вместимости, а стадион «Алании» находится на реконструкции.

В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Алания
Комментарии (1)
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JTherry
1619715813
проблемы с лицензированием? играйте и дальше в ФНЛ, стройте стадион... а в РПЛ - КС и НН...
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