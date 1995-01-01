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    Право для игры в стыках и РПЛ перейдет к командам с 5-6 мест ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование

    У двух клубов из топ-4 ФНЛ – «Оренбурга» и «Алании» – могут возникнуть проблемы с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

    По информации «СЭ», обе команды могут не получить лицензию из-за несоответствия их стадионов требованиям Премьер-лиги. Арена «Оренбурга» на подходит по вместимости, а стадион «Алании» находится на реконструкции.

    В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13362

      JTherry 30 минут назад

      проблемы с лицензированием? играйте и дальше в ФНЛ, стройте стадион... а в РПЛ - КС и НН...

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      Рейтинг: +20138

      bset 1 час назад

      Крылья и Нижний в РПЛ, Торпедо и Балтику в стыки. И нечего там сопли разводить.

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