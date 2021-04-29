Право для игры в стыках и РПЛ перейдет к командам с 5-6 мест ФНЛ, если клубы из топ-4 не пройдут лицензирование

У двух клубов из топ-4 ФНЛ – «Оренбурга» и «Алании» – могут возникнуть проблемы с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

По информации «СЭ», обе команды могут не получить лицензию из-за несоответствия их стадионов требованиям Премьер-лиги. Арена «Оренбурга» на подходит по вместимости, а стадион «Алании» находится на реконструкции.

В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

Напрямую в РПЛ выйдут два клуба ФНЛ. Команды с третьего и четвертого места сыграют в стыковых матчах.

«Крылья Советов» лидируют в ФНЛ с 89 очками. «Оренбург» – 2-й (85).

3-е место занимает «Нижний Новгород» (81), 4-е – «Алания» (73).

«Торпедо» идет на 5-м месте (68). «Балтика» – 6-я (67).

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