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  • Дюков: «Стадионы «Оренбурга» и «Алании» не соответствуют регламенту РПЛ. Решения примут органы лицензирования»

Дюков: «Стадионы «Оренбурга» и «Алании» не соответствуют регламенту РПЛ. Решения примут органы лицензирования»

30 апреля 2021, 10:57
10

Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию о возможных проблемах «Оренбурга» и «Алании» с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Сейчас их стадионы не соответствуют регламенту РПЛ и не дают права на получение соответствующей лицензии РФС.

У нас есть органы лицензирования, они будут принимать решения. Существуют определенные требования к клубам. Когда-то соблюдение всех требований, наверное, невозможно.

Подчеркиваю, что решение будут принимать ответственные органы», – цитирует Дюкова «Матч ТВ».

  • Напрямую в РПЛ выйдут два клуба ФНЛ. Команды с третьего и четвертого места сыграют в стыковых матчах.
  • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.
  • В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Алания Оренбург Дюков Александр
Комментарии (10)
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Чермындыр
1619774778
А ответственность за свои принятые решения эти ответственные органы будут потом нести? Когда Оренбург или Алания поедут играть домашние матчи в другие города, как Тамбов
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Чермындыр
1619774826
И на кой х... собственно такие требования, которые соблюдать невозможно??
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portero
1619780606
На этом фоне удивлен почему Балтика не может до РПЛ дотянутся, правда там и так освоение поставлено на поток...
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zigbert
1619783757
Ну значит при желании можно получить эту лицензию.
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NewLife
1619789633
Хотя Понтий Пилат умыл руки, "распни" никто кричать не будет.
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sergeypcn3fokin
1619792348
Развратные девки на любой вкус любят жосткий секс и дают во все дыры без вопросов, пользуйтесь ------ http://srt.vg/hotelka
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Hektor 84
1620042232
Все мы знаем как эти решения принимаются
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Spirit_78
1620079236
Если РФС не допустит Оренбург до РПЛ - у московских сектантов просто головы повзрываются.
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