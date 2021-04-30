Дюков: «Стадионы «Оренбурга» и «Алании» не соответствуют регламенту РПЛ. Решения примут органы лицензирования»

Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию о возможных проблемах «Оренбурга» и «Алании» с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Сейчас их стадионы не соответствуют регламенту РПЛ и не дают права на получение соответствующей лицензии РФС.

У нас есть органы лицензирования, они будут принимать решения. Существуют определенные требования к клубам. Когда-то соблюдение всех требований, наверное, невозможно.

Подчеркиваю, что решение будут принимать ответственные органы», – цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Напрямую в РПЛ выйдут два клуба ФНЛ. Команды с третьего и четвертого места сыграют в стыковых матчах.

«Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.

В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

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