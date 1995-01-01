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    Дюков: «Стадионы «Оренбурга» и «Алании» не соответствуют регламенту РПЛ. Решения примут органы лицензирования»

    Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию о возможных проблемах «Оренбурга» и «Алании» с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

    «Сейчас их стадионы не соответствуют регламенту РПЛ и не дают права на получение соответствующей лицензии РФС.

    У нас есть органы лицензирования, они будут принимать решения. Существуют определенные требования к клубам. Когда-то соблюдение всех требований, наверное, невозможно.

    Подчеркиваю, что решение будут принимать ответственные органы», – цитирует Дюкова «Матч ТВ».

    • Напрямую в РПЛ выйдут два клуба ФНЛ. Команды с третьего и четвертого места сыграют в стыковых матчах.
    • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.
    • В случае, если «Оренбург», «Алания» или любой другой клуб из топ-4 ФНЛ не сможет пройти лицензирование, право на участие в стыковых матчах и РПЛ перейдет командам с 5-6 мест.

    «СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1964

      Чермындыр 1 час назад

      И на кой х... собственно такие требования, которые соблюдать невозможно??

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    • ...
      Рейтинг: +1964

      Чермындыр 1 час назад

      А ответственность за свои принятые решения эти ответственные органы будут потом нести? Когда Оренбург или Алания поедут играть домашние матчи в другие города, как Тамбов

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