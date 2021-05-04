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  • Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

4 мая 2021, 10:26
12

Пять игроков молодежной сборной России могут попасть в состав национальной команды для участия в Евро-2020.

По информации Eurostavka, в шорт-лист главного тренера сборной России Станислава Черчесова входят футболисты «Динамо» Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Роман Евгеньев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник «Рубина» Денис Макаров.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко не попал в список Черчесова.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами.

Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Динамо ЦСКА Рубин Спартак Россия Россия (мол) Максименко Александр Дивеев Игорь Евгеньев Роман Макаров Денис Тюкавин Константин Захарян Арсен Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Solist345345
1620114207
Время покажет.
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kvm
1620115181
чабан сам в калитку встанет...
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Боцман59rus
1620115876
Чабан с агентом Максименко не договорился по сумме отката?
Ответить
Алехсбургер.
1620117958
Там Гиля по любому.. Только с условием,что побреется налысо... Ну и усы ..отпустит,а вдруг не пропустит..?
Ответить
Hektor 84
1620122153
У чабана в приоритете натурализованный бразил, зять и криворукий и постоянно пропускающий Шунин.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1620126403
Дивеев ну это смешно! )) Ему молодежке показали где его место,,,,,
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Дедуктор
1620133408
Саламыч прав насчет Дивеева. Дивеев исключительно перспективен. С потенциалом стать лучшим защитником в РПЛ.
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vladimir-7
1620136258
Лысый сделал вброс, чтобы болельщики подсказали состав сборной, потому, что сам не способен определить его. С вратарями, вообще, в голове у него сплошной туман.
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Retiremen_VMF
1620140819
Я не понимаю, они собираются делать из Сафонова постоянным вратарем сборной? А то эта демократия среди вратарей уже достает.
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zigbert
1620197464
Скорей всего для отвода глаз. На Евро -2020 Черчесов возьмет как всегда испытанных бойцов.
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