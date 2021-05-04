Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

Пять игроков молодежной сборной России могут попасть в состав национальной команды для участия в Евро-2020.
По информации Eurostavka, в шорт-лист главного тренера сборной России Станислава Черчесова входят футболисты «Динамо» Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Роман Евгеньев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник «Рубина» Денис Макаров.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко не попал в список Черчесова.
- Сборная России-U21 не смогла выйти в плей-офф молодежного Евро-2021.
- Команда Михаила Галактионова заняла третье место в группе с Исландией, Францией и Данией.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник: Eurostavka
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