Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

Пять игроков молодежной сборной России могут попасть в состав национальной команды для участия в Евро-2020.

По информации Eurostavka, в шорт-лист главного тренера сборной России Станислава Черчесова входят футболисты «Динамо» Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Роман Евгеньев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник «Рубина» Денис Макаров.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко не попал в список Черчесова.