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    Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

    Пять игроков молодежной сборной России могут попасть в состав национальной команды для участия в Евро-2020.

    По информации Eurostavka, в шорт-лист главного тренера сборной России Станислава Черчесова входят футболисты «Динамо» Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Роман Евгеньев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев и полузащитник «Рубина» Денис Макаров.

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко не попал в список Черчесова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами.

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +22010

      Боцман59rus 22 минуты назад

      Чабан с агентом Максименко не договорился по сумме отката?

      0
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      Рейтинг: +3508

      Fusballer > Боцман59rus 15 минут назад

      С Гилерме уже договорённость есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1625

      kvm 33 минуты назад

      чабан сам в калитку встанет...

      1
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      Рейтинг: +10

      Solist345345 50 минут назад

      Время покажет.

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