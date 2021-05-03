«Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что команда после завершения текущего сезона не будет играть на профессиональном уровне.

«Мы не подали на лицензирование – команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту.

Не всe от нас зависит, все всe видят, все всe понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».

Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, – все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают.

Опять проиграли – не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо», – заявил Худяков.