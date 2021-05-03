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  • «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона

«Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона

3 мая 2021, 07:27
4

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что команда после завершения текущего сезона не будет играть на профессиональном уровне.

«Мы не подали на лицензирование – команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту.

Не всe от нас зависит, все всe видят, все всe понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».

Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, – все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают.

Опять проиграли – не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо», – заявил Худяков.

  • «Тамбов» зимой находился на грани банкротства.
  • В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда смогла завершить чемпионат.
  • Тамбовчане проиграли все матчи после возобновления сезона и досрочно вылетели из РПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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Roman Rom
1620026163
Печально. Больше нечего добавить.
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Ганнибал Лектор
1620030916
"С жульем, допустим, надо бороться!" - (с). Пока вороватый менеджмент будет воспринимать дотационный бюджет футбольных клубов в качестве кормушки - истории сатурна, амкара и тамбова будут повторяться.
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zigbert
1620031288
Главная задача дотянуть до конца сезона выполнена.
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16tambov36
1620106650
коррупция на глазах обнуленыша и прокуратуры,и никаких действий,загнали в долги и банкроты,как вообще такое могли допустить??и никто никто за это не понес наказания,единая россия во всей красе!!был клуб и нет клуба и это нормально.развитие спорта в стране просто космос!!браво
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