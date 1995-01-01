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    «Тамбов» лишится профессионального статуса после окончания сезона

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что команда после завершения текущего сезона не будет играть на профессиональном уровне.

    «Мы не подали на лицензирование – команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту.

    Не всe от нас зависит, все всe видят, все всe понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова».

    Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, – все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают.

    Опять проиграли – не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо», – заявил Худяков.

    • «Тамбов» зимой находился на грани банкротства.
    • В ситуацию пришлось вмешаться РФС и РПЛ, благодаря этому команда смогла завершить чемпионат.
    • Тамбовчане проиграли все матчи после возобновления сезона и досрочно вылетели из РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:27
    Комментарии1
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      Roman Rom 38 минут назад

      Печально. Больше нечего добавить.

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