РПЛ. «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ

"Вылетел в ФНЛ" - Тамбов же вроде по окончании сезона будет расформирован, денег нет и клуб никому не нужен, особенно губернатору области
«Ростов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграл «Тамбов» – 2:0. Голы забили Дмитрий Полоз и Кенто Хашимото.
Команда Валерия Карпина набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
«Тамбов» потерял шансы остаться в РПЛ. Клуб вылетел из турнира.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 70; 2:0 – Хашимото, 78.
Предупреждения: Гигович, 41; Хашимото, 54 – Карапузов, 10; Карп, 53.