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    РПЛ. «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ

    «Ростов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграл «Тамбов» – 2:0. Голы забили Дмитрий Полоз и Кенто Хашимото.

    Команда Валерия Карпина набрала 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

    «Тамбов» потерял шансы остаться в РПЛ. Клуб вылетел из турнира.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 70; 2:0 – Хашимото, 78.

    Предупреждения: Гигович, 41; Хашимото, 54 – Карапузов, 10; Карп, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии16
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      Рейтинг: +756

      Andrew01 1 час назад

      "Вылетел в ФНЛ" - Тамбов же вроде по окончании сезона будет расформирован, денег нет и клуб никому не нужен, особенно губернатору области

      1
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      Рейтинг: +3456

      Из Твери Леха 1 час назад

      Кто на след сезон в РПЛ будет в Саранске играть?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      kazak161 > Из Твери Леха 1 час назад

      Самый глупый проект построить дорогой вне футбольном регионе и ни кому не нужный стадион!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3456

      Из Твери Леха > kazak161 45 минут назад

      У нас любят сначала делать, а потом думать). Не было бы Олимпиады в Сочи, не было бы и ФК Сочи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5636

      playsh > kazak161 36 минут назад

      У нас чинуши жопой думают.Стадион,инфраструктура освоена к ЧМ-18,а теперь на команду финансов нет.Кто будет отбивать потраченное бабло?Неужели ума не хватает поддержать финансово команду.Теперь дешевле снести стадион,чем его содержать.

      0
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      Рейтинг: +5636

      playsh > Из Твери Леха 30 минут назад

      Стадион растащат на "запчасти" местные чины.

      0
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      Рейтинг: +85

      I'll be back 1 час назад

      А вы думали Тамбов(Саранск) хотя бы в ничейку сыграет??

      0
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      Рейтинг: +2218

      kazak161 1 час назад

      Ждем следующий сезон! Всех с праздником Великой Пасхи, Христос Воскресе

      3
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      Рейтинг: +8297

      Вомбат 1 час назад

      Еще вчера тут кто-то угадал, что обещанное ФК Ростов знаменательное событие сегодня -- это отправка всем надоевшего Тамбова на вылет. К сожалению, эта команда не сможет пройти лицензирование для ФНЛ. Было бы правильно, если бы область поддержала команду, и она смогла бы играть хотя бы в ПФЛ.

      1
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      Рейтинг: +6978

      GoLenaStop 1 час назад

      Игра, которая ничего не изменит в таблице...
      Грустно за неудачный проект "Тамбов" ( с ув!)
      А, Ростсельмаш, надо бить издалека! Спасибо за победу.
      Всем любви, терпения и удачи!!!!
      Христос Воскресе!

      1
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      Рейтинг: +2113

      Алехсбургер. 1 час назад

      Следите за новостями,а лучше приезжайте в Ростов-папу сами..
      разведут,мама-не горюй))

      3
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      Рейтинг: +1326

      nominum 1 час назад

      Ростов воскресе! Правда в игре с аутсайдером, но хоть так. Алмквист выходит на ведущие роли в команде. Второй матч подряд- лучший.

      3
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      Рейтинг: +1649

      Play > nominum 1 час назад

      да ну брось, какой воскрес, 70 минут с полулюбительской командой сопли жевали. В атаке мысли вообще никакой. Алмквист лучший, а польза какая от него, бегает быстрее всех и всё. Соу вообще нулевой нападающий, Дядюна можно было вернуть с тем же результатом, только дешевле. От Полоза тоже толку совершенно никакого, ковырялку какую-то за бил и рад. Команде нужен мозг в центр поля, хотя бы уровня Попова или Ерёменко, а без него только беготня по флангам и подачи в никуда.

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      Рейтинг: +1649

      Play 1 час назад

      До 70й минуты, был уверен, что обещанное знаменательно событие в жизни Ростова, это подарок одного очка Тамбову.

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      Рейтинг: +1326

      nominum > Play 1 час назад

      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6978

      GoLenaStop > Play 1 час назад

      %)))

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