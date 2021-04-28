ЭСК признала, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Химками»

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели обращение «Динамо», просившего оценить два эпизода проигранного матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

По информации «СЭ», ЭСК признала ошибку Евгения Кукуляка как минимум в одном эпизоде. На 79-й минуте матча арбитру следовало назначить пенальти в ворота «Химок» за фол Александра Филина на Николае Комличенко.

Ранее ЭСК признала ошибочным удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».

«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»