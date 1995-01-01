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    ЭСК признала, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Химками»

    Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели обращение «Динамо», просившего оценить два эпизода проигранного матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

    По информации «СЭ», ЭСК признала ошибку Евгения Кукуляка как минимум в одном эпизоде. На 79-й минуте матча арбитру следовало назначить пенальти в ворота «Химок» за фол Александра Филина на Николае Комличенко.

    «Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +194

      вальтер79 24 минуты назад

      да уж судей дисквалифицируют а толку не нет от этого как судили паршиво так и судят

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