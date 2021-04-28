Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЭСК признала, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Химками»

ЭСК признала, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в пользу «Динамо» в матче с «Химками»

28 апреля 2021, 00:24
22

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели обращение «Динамо», просившего оценить два эпизода проигранного матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

По информации «СЭ», ЭСК признала ошибку Евгения Кукуляка как минимум в одном эпизоде. На 79-й минуте матча арбитру следовало назначить пенальти в ворота «Химок» за фол Александра Филина на Николае Комличенко.

«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Комличенко Николай Филин Александр Кукуляк Евгений
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rojkovpatap
1619565654
Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://bit.do/eroga
Ответить
orlovcar
1619581877
должно быть 49 очков и четвертое место
Ответить
САДЫЧОК
1619584071
Сговор преступников ! Кашшаи , уважаемый арбитр против -а эти в сговоре ! Любому болельщику не предвзятому и тому , кто хоть раз играл в футбол Очевидно , что этот тип Ахметов чуть не сломал ногу !
Ответить
ЮНик
1619585072
На хрена тогда нужны были эти идиотские ВАРы с бегающими судьями и игроками, которые рисуют руками воображаемые квадратики в воздухе вместо того, чтобы играть? Если первые три новости сверху на сайте доказывают их абсолютную бесполезность. А только вред и скандалы.
Ответить
55together
1619585402
И ни слова про наказание этого еврюжонка!
Ответить
sochi-2013
1619586279
Надо менять регламент. Игры проводить в 2 дня. В первый (черновик)играть, оспаривать, а во второй спорные моменты переигрывать. Со стоп-кадра. И судей надо как в баскетболе. Старший Судья и два Судьи. 4.2 Судьями за столиком являются Секретарь, Помощник секретаря Секундометрист и Оператор 24 секунд. 4.3 Может присутствовать Комиссар + судьи на линии. Не смешно, но футбол превратили в ХЗ что!
Ответить
яцык
1619587676
и эта мразота не стала вар смотреть.типа всё очевидно
Ответить
FanatSerj
1619591692
ну хорошо, целая комиссия экспертов признала очевидность эпизода, которую если не главный арбитр, то ДОЛЖНА была ВАР увидеть, а что теперь от этого Динамо будет? Хоть какое ни будь утешение? А для болельщиков? Хотя бы как минимум чтобы Кукуляк приехал на базу Динамо, перед всеми извинился и ему все по подсрачнику выписали и выложили на ютуб, да детский сад, ну хотя бы так.
Ответить
portero
1619600423
Оба Куку... накосячили
Ответить
САДЫЧОК
1619611401
Хачатурянц и 7 соучастников ЭСК -преступники ! Это сговор нарушителей закона ! Всех нужно дисквалифицировать от футбола ! Любому здравому человеку понятно , что Ахметов чуть не сломал ногу и был удалён ПРАВИЛЬНО !
Ответить
Главные новости
Пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
23:34
1
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
6
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
22
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
Все новости
Все новости
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
23:21
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
23:06
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
22:29
3
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
10
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
36
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
2
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
53
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
8
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
24
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
9
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
16
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+