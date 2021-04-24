Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

    Александр Филин, защитник «Химок», объяснил эпизод в своей штрафной во время матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). По его мнению, пенальти назначать было не за что.

    «Николай Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз», – сказал Филин.

    «Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      budget1 31 минуту назад

      реально на комлеченко пенальти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      Best_forever 1 час назад

      Лучше бы, козел, промолчал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -23

      ALEX20013 1 час назад

      кукляк продажный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Patriot58 2 часа назад

      Сучрк, еще чухальник открывает!
      Поставь свечку кукуляке и питерцам из сочи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -23

      ALEX20013 > Patriot58 1 час назад

      ты гумно северное, купили в России всё ,а в Европе обделались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Olymp2 2 часа назад

      И в следующем моменте тоже захвата из классики не было? Уж мне , кмс, четко виден захват!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Shotlandets86 2 часа назад

      Да-да рассказывай, тебя, ФНЛ-щика должны были дважды удалять за один матч, а дали только жëлтую.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      Olymp2 > Shotlandets86 2 часа назад

      С кукулякой все ясно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Olymp2 2 часа назад

      не пи....ди!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru