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  • Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

25 апреля 2021, 14:57
7

Александр Филин, защитник «Химок», объяснил эпизод в своей штрафной во время матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). По его мнению, пенальти назначать было не за что.

«Николай Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз», – сказал Филин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Комличенко Николай Филин Александр
Комментарии (7)
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Olymp2
1619355846
не пи....ди!
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Shotlandets86
1619355850
Да-да рассказывай, тебя, ФНЛ-щика должны были дважды удалять за один матч, а дали только жëлтую.
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Olymp2
1619355897
И в следующем моменте тоже захвата из классики не было? Уж мне , кмс, четко виден захват!
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Best_forever
1619357599
Лучше бы, козел, промолчал...
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budget1
1619362235
реально на комлеченко пенальти
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житель СПб
1619376663
Сейчас на Матч-ТВ несколько раз в замедленном показывали - и я тоже в шоке! Ну как можно было 2 раза пенальти не давать!? Чего там судья мог не увидеть? А питерским что Динамо, что Химки - без разницы. За справедливость обидно.
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