Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

Александр Филин, защитник «Химок», объяснил эпизод в своей штрафной во время матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). По его мнению, пенальти назначать было не за что.
«Николай Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз», – сказал Филин.
- «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
- «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
- В поле матч обслуживал калужанин Евгений Кукуляк.
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Источник: Eurostavka