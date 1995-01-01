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    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

    Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо», остался недоволен судейством в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Динамовцы пропустили на 91-й минуте.

    «Очень обидное поражение вчера от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Евгений Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Николае Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос – ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний.

    И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR? Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», – сказал бывший премьер-министр России Степашин.

    • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
    • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
    • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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