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  • Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

25 апреля 2021, 11:06
3

Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо», остался недоволен судейством в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1). Динамовцы пропустили на 91-й минуте.

«Очень обидное поражение вчера от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Евгений Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Николае Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос – ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний.

И где были в этот момент судьи, работавшие на VAR? Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», – сказал бывший премьер-министр России Степашин.

  • «Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова.
  • «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.
  • «Динамо» не воспользовалось шансом подняться в зону еврокубков.

Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Кукуляк Евгений
Комментарии (3)
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Olymp2
1619362911
Вот и сделай так, чтобы этот жиденок больше не судил! Хотя бы Динамо, а лучше вообще не судил! А то больно на бабки они падки!!!
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zigbert
1619436883
Конечно судейские ошибки влияют на исход матчей. Особенно сейчас когда Динамо борется за попадание в зону Евро кубков. Каждое очко на вес золота. Но в этом матче, не смотря на большое преимущество, Динамо фатально не везло.
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