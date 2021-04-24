Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

    Форвард «Динамо» Николай Комличенко полагает, что судейская бригада матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) ошибочно не назначила пенальти в ворота химчан. Видео эпизода доступно ниже.

    «На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос: зачем вообще нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», – сказал Комличенко.

    Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru