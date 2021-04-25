«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

Форвард «Динамо» Николай Комличенко полагает, что судейская бригада матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) ошибочно не назначила пенальти в ворота химчан. Видео эпизода доступно ниже.

«На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос: зачем вообще нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», – сказал Комличенко.

«Динамо» пропустило на 91-й минуте от принадлежащего «Спартаку» Максима Глушенкова .

. «Химки» выиграли у «Динамо» оба матча в сезоне РПЛ.

В поле матч обслуживал калужанин Евгений Кукуляк.

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Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»