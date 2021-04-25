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  • «Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

25 апреля 2021, 14:12
4

Форвард «Динамо» Николай Комличенко полагает, что судейская бригада матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1) ошибочно не назначила пенальти в ворота химчан. Видео эпизода доступно ниже.

«На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос: зачем вообще нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», – сказал Комличенко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Комличенко Николай
Комментарии (4)
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paracetamol
1619355506
Странно было бы, если бы Комличенко считал по другому. Гы!
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Olymp2
1619355793
дважды филин жестко держал Комличенко. Иначе его не удержать! Оба раза ни судья в поле, ни на варе не реагировали! Все для Сочи!
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Кузьмич на трибуне
1619365138
Не знаю куда смотрит ВАР, но это чистый пеналь, даже странно , как судьи могут решить исход матча. Степашин прав. За такое судейство, судья должен получать красную. Те кто на ВАРе , чистые варвары.
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