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  • ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

27 апреля 2021, 18:14
111

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации Sport24, решение арбитра Павла Кукуяна наказать игрока прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве признано ошибочным.

Теперь контрольно-дисциплинарный комитет РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.

  • Ахметова удалили на 37-й минуте.
  • Кукуян принял решение после просмотра VAR.
  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Источник: Sport24
Спартак ЦСКА Ахметов Ильзат
Комментарии (111)
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Nerlinger
1619538113
УРОДЫ !!! Убирайте эти новые непонятные правила !!! Наш футбол и так то тошнит смотреть !!!
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Павелий
1619538222
ЭСК РФС - стыдно! Прямая нога приоритенее касания мяча. Ахметов не спорил, сам понимал, что это красная.
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CSKA №1
1619538247
Результат уже не вернуть!!!Вот наши судейки что творят!!!И на вар же смотрели,Карасев не видел что Ахметов в мяч играл или специально просто не увидел!!!
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NewLife
1619538489
Этот тот ЭСК, который назвал подкат Жиго "безрассудным", хотя он даже никого не задел.
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NewLife
1619539479
В новом сезоне должен быть новый РФС. Этот себя уже полностью скомпрометировал.
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_Marqella_
1619542111
Кукуляку гнать ссаной тряпкой из судей, свинячий прихвостень..
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Sense1
1619542277
Кукуляк все правильно сделал, прямая красная. Ахметов вообще соображает головой, когда так летит? Мог бы и ногу согнуть... Так голень можно даже через щиток сломать.
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вальтер79
1619542631
что и требовалось доказать. а что то не слышно поросячего спамовского визга ах да ошибся судейка то в их пользу)))
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АртурZaСМ
1619543815
Это просто какой-то цирк... В любом топовом Чемпе за подобное нарушение бесспорно красная карточка, но в РФС сборище клоунов решили иначе...
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vladimir-7
1619598242
ЭСК справедливость восстановила, на этом вопрос закрыт, поехали дальше.
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