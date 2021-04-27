ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации Sport24, решение арбитра Павла Кукуяна наказать игрока прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве признано ошибочным.

Теперь контрольно-дисциплинарный комитет РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.