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    ЭСК РФС признала ошибочным удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

    Члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрели эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова во время матча 27-го тура РПЛ против «Спартака».

    По информации Sport24, решение арбитра Евгения Кукуляка наказать игрока прямой красной карточкой за фол на Александре Соболеве признано ошибочным.

    Теперь контрольно-дисциплинарный комитет РФС может аннулировать удаление и дисквалификацию хавбека.

    • Ахметова удалили на 37-й минуте.
    • Кукуляк принял решение после просмотра VAR.
    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

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    Источник: Sport24

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