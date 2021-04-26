КДК РФС может аннулировать удаление Ахметова в дерби со «Спартаком»

У полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова есть шанс избежать дисквалификации за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Это произойдет, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС придут к выводу, что фол хавбека на Александре Соболеве не заслуживал прямой красной карточки.

В таком случае контрольно-дисциплинарный комитет РФС могут аннулировать удаление Ахметова на основании мнения экспертов.

Столичное дерби обслуживал Евгений Кукуляк .

. Арбитр удалил Ахметова после просмотра VAR.

Если карточку не отменят, футболист пропустит матч с «Уфой».

Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Онопко – об удалении Ахметова: «Надо было показать желтую. Видно, что Ильзат играл в мяч»