КДК РФС может аннулировать удаление Ахметова в дерби со «Спартаком»

У полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова есть шанс избежать дисквалификации за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).
Это произойдет, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС придут к выводу, что фол хавбека на Александре Соболеве не заслуживал прямой красной карточки.
В таком случае контрольно-дисциплинарный комитет РФС могут аннулировать удаление Ахметова на основании мнения экспертов.
- Столичное дерби обслуживал Евгений Кукуляк.
- Арбитр удалил Ахметова после просмотра VAR.
- Если карточку не отменят, футболист пропустит матч с «Уфой».
Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»
Онопко – об удалении Ахметова: «Надо было показать желтую. Видно, что Ильзат играл в мяч»
Источник: «Спорт-Экспресс»