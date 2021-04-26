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  • КДК РФС может аннулировать удаление Ахметова в дерби со «Спартаком»

КДК РФС может аннулировать удаление Ахметова в дерби со «Спартаком»

26 апреля 2021, 23:20
13

У полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова есть шанс избежать дисквалификации за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Это произойдет, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС придут к выводу, что фол хавбека на Александре Соболеве не заслуживал прямой красной карточки.

В таком случае контрольно-дисциплинарный комитет РФС могут аннулировать удаление Ахметова на основании мнения экспертов.

  • Столичное дерби обслуживал Евгений Кукуляк.
  • Арбитр удалил Ахметова после просмотра VAR.
  • Если карточку не отменят, футболист пропустит матч с «Уфой».

Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Онопко – об удалении Ахметова: «Надо было показать желтую. Видно, что Ильзат играл в мяч»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ахметов Ильзат
Комментарии (13)
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BANNIKOV1970
1619469494
после красной с зенитом ничего не осознал рецидивист
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filosof sparty
1619470438
Кукуян, а не Кукуляк
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NewLife
1619470484
А может и не аннулировать. В чем смысл это безсодержательного вброса от хейтеров Спартака желтой помойки С-Э.
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JTherry
1619471755
Айртону могут отменить желтую карточку... в протоколе записано - за неспортивное поведение, а он срывал атаку...
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Masteralex
1619479453
Кукуляк, Кукуян, где они этих куку понабрали и оба удаляли Ахметова
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САДЫЧОК
1619499646
Что , тут рассматривать ?! Недофутболист , со всей дури шипами мягко говоря ударил по ноге ...чуть не сломал! Во дворе , точно бы по лицу получил бы !
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кто там
1619500905
Аа, збс, красно белый пилорас дельфин сделал своё дело, опять нырнул, подогретый Федуном судья свистнул, дело сделано, теперь можно кк отменять? Вот это радость, а как это решит то что цска проиграл и играл в меньшинстве?
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111ax
1619504044
Ахметов против зени красную схватил, а теперь против свиней, ну молодец чо
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житель СПб
1619506582
Вот тебе и Куку....
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ALEX ML
1619514366
Надо тогда симулянту выписать три матча и дать технарь
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