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    КДК РФС может аннулировать удаление Ахметова в дерби со «Спартаком»

    У полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова есть шанс избежать дисквалификации за удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

    Это произойдет, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС придут к выводу, что фол хавбека на Александре Соболеве не заслуживал прямой красной карточки.

    В таком случае контрольно-дисциплинарный комитет РФС могут аннулировать удаление Ахметова на основании мнения экспертов.

    • Столичное дерби обслуживал Евгений Кукуляк.
    • Арбитр удалил Ахметова после просмотра VAR.
    • Если карточку не отменят, футболист пропустит матч с «Уфой».

    Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

    Онопко – об удалении Ахметова: «Надо было показать желтую. Видно, что Ильзат играл в мяч»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1503

      BANNIKOV1970 9 минут назад

      после красной с зенитом ничего не осознал рецидивист

      0
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      Рейтинг: +12139

      Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Бомбардир , не нагнетай страсти - давайте подождем решение КДК !

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