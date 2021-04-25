Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов объяснил свое удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Ему дали красную карточку в первом тайме.

«Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле казалось? Как показалось? Я щeчкой сыграл, щeчкой. Как можно было не увидеть?

Судья ничего не говорил, пошeл смотреть VAR. Я играл сначала щeчкой, а потом, тоже щeчкой, попал в щиток Александру Соболеву – это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещe согласен, прямая красная, но здесь – нет. Судья ещe не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то», – сказал Ахметов.

ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.

Команда идет вне зоны еврокубков.

«Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.