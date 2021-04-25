Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Как ни выйдет на поле, так удаление. Скоро рекордсменом по удалениям станет. Хорошее наследство Оличу!
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов объяснил свое удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Ему дали красную карточку в первом тайме.
«Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле казалось? Как показалось? Я щeчкой сыграл, щeчкой. Как можно было не увидеть?
Судья ничего не говорил, пошeл смотреть VAR. Я играл сначала щeчкой, а потом, тоже щeчкой, попал в щиток Александру Соболеву – это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещe согласен, прямая красная, но здесь – нет. Судья ещe не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то», – сказал Ахметов.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
- Команда идет вне зоны еврокубков.
- «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
Ахметов сгоряча срубил Соболева. Кукуян посмотрел VAR и удалил игрока ЦСКАВторой тайм дерби ждет тебя здесь:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/1HM2yJ01UI— Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021