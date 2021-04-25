Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов объяснил свое удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Ему дали красную карточку в первом тайме.

    «Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле казалось? Как показалось? Я щeчкой сыграл, щeчкой. Как можно было не увидеть?

    Судья ничего не говорил, пошeл смотреть VAR. Я играл сначала щeчкой, а потом, тоже щeчкой, попал в щиток Александру Соболеву – это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещe согласен, прямая красная, но здесь – нет. Судья ещe не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то», – сказал Ахметов.

    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.
    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10711

      paracetamol 15 минут назад

      Как ни выйдет на поле, так удаление. Скоро рекордсменом по удалениям станет. Хорошее наследство Оличу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +721

      xakep01 26 минут назад

      Опять спартачок без судей не вывозит. Эх, Газпром все купил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6936

      GoLenaStop 27 минут назад

      А, двойной стандарт включается, когда речь идёт о бабосах...
      А, супер-пупер командам - такого же классного футбола на мировых аренах!
      А, этих судей на свои матчи взять не забудьте!!!
      А , всем - хорошего настроения и ЗДОРОВЬЯ ИГРОКАМ В НОГОМЯЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20043

      bset 28 минут назад

      Вне зависимости от цвета карточки, одно очевидно - Ахметов выводов не сделал после прошлой красной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12592

      Garrincha58 43 минуты назад

      стопудово жёлтая так как не было умышленного фола и уж тем более в щиток но и играть так в центре поля не имеет смысла Ахметов сам виноват но ВАР и Кукуян не разобрались это не понятно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4940

      Cleaner 1 час назад

      А еще перед этим Спартаковец буквально снес локтем сзади игрока ЦСКА. Судья этого в упор не заметил. Это не только двойные стандарты. Это еще и двойная бухгалтерия. Кукуян давно уже вписан в зарплатную ведомость Спартака.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      FC_MORDOVIA 1 час назад

      В мяч же было сыграно изначально, разве нет ?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      Cleaner > FC_MORDOVIA 1 час назад

      ДААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +787

      Mr Green > FC_MORDOVIA 52 минуты назад

      это не оправдывает опасной игры со стороны игрока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6674

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отстойный футболист !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4940

      Cleaner > САДЫЧОК 45 минут назад

      Если Вы про Соболева, то да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7819

      NewLife 1 час назад

      Оказывается, чабан набирает в сборную игроков, которые даже правила еще не освоили.
      Ильзат, в правилах не написано, что прямой ногой можно бить по щиткам, а за сознательное нарушение, которое может привести к тяжелой травме, полагается удаление, что и было подтверждено судьей в поле и судьями на варе.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2558

      Masteralex > NewLife 16 минут назад

      прямую ногу там можно было увидеть, только если конкретно долбиться в глаза

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7819

      NewLife > Masteralex 14 минут назад

      Да, да долбятся и тебя не спросили Кукуй и Карась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      mirspirs25 1 час назад

      То, что Ахметов любит привезти на ровном месте гемор в важном матче - факт. Но при абсолютной беспристрастности - это чистая желтая, но не красная. Дельфин опять исполнил в духе неймара. Сравните удаление игрока вильяреала на месси сегодня и вот этот цирк. И торжествующий Ларссон, ну такое себе. При всем этом Спартак играл намного лучше весь матч, но в плане реализации - какой-то кошмар со стороны обеих команд. А Васин походу может начинать искать команду для аренды на следующий сезон, может и чалова с собой прихватит)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru