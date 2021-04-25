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  • Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

25 апреля 2021, 21:15
43

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов объяснил свое удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Ему дали красную карточку в первом тайме.

«Показалось, что я сначала в мяч сыграл? В смысле казалось? Как показалось? Я щeчкой сыграл, щeчкой. Как можно было не увидеть?

Судья ничего не говорил, пошeл смотреть VAR. Я играл сначала щeчкой, а потом, тоже щeчкой, попал в щиток Александру Соболеву – это разве красная? В матче с «Зенитом» я ещe согласен, прямая красная, но здесь – нет. Судья ещe не увидел руку перед этим моментом, двойные стандарты какие-то», – сказал Ахметов.

  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
  • Команда идет вне зоны еврокубков.
  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ахметов Ильзат Соболев Александр
Комментарии (43)
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Томик
1619375496
А одного мнения в студии не было именно потому, что в игрока "Спартака" так сыграли. Ничего удивительного. Если бы наоборот, то Газзаев сказал бы, что за такое нарушение надо не только удалять, но и отлучать от футбола. А вот какая карта там - желтая или красная, лично мне не так важно. НО, ведь если бы оставили на поле, этот товарисч ещё и покалечить мог кого-нибудь с таким настроем. Он готов это сделать в каждом матче.
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ArReal
1619375776
Да там да этого был момент минут за 10 - когда Ахметов в ноги летел! он не первый раз за такое удаляется!
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Снег
1619376856
Соболева - этого сраного актёра когда-нибудь прибьют...С такими в разведку не ходят...
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CSKA57
1619377771
Ильзат, обделался, не чирикай! Кстати, второй раз уже подводишь команду!
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mirspirs25
1619378668
То, что Ахметов любит привезти на ровном месте гемор в важном матче - факт. Но при абсолютной беспристрастности - это чистая желтая, но не красная. Дельфин опять исполнил в духе неймара. Сравните удаление игрока вильяреала на месси сегодня и вот этот цирк. И торжествующий Ларссон, ну такое себе. При всем этом Спартак играл намного лучше весь матч, но в плане реализации - какой-то кошмар со стороны обеих команд. А Васин походу может начинать искать команду для аренды на следующий сезон, может и чалова с собой прихватит)
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NewLife
1619379448
Оказывается, чабан набирает в сборную игроков, которые даже правила еще не освоили. Ильзат, в правилах не написано, что прямой ногой можно бить по щиткам, а за сознательное нарушение, которое может привести к тяжелой травме, полагается удаление, что и было подтверждено судьей в поле и судьями на варе.
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Garrincha58
1619381375
стопудово жёлтая так как не было умышленного фола и уж тем более в щиток но и играть так в центре поля не имеет смысла Ахметов сам виноват но ВАР и Кукуян не разобрались это не понятно
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xakep01
1619382361
Опять спартачок без судей не вывозит. Эх, Газпром все купил
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BRO_football
1619386994
В таких ситуациях говорят "На усмотрение судьи". А то каким может быть это усмотрение, зависит от того, получил ли судья взятку до матча или нет. В этот раз, судя по всему, получил.
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Hektor 84
1619448986
Какая щечка олень ипаный?
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