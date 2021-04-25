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    Онопко – об удалении Ахметова: «Надо было показать желтую. Видно, что Ильзат играл в мяч»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал эпизод с удалением полузащитника Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

    «Игра была очень напряжeнная. С первых минут было видно, что команды боялись пропустить, больше думали об обороне. Удаление Ахметова повлияло на результат. Моe мнение: надо было показать жeлтую карточку, но точно не красную. Кукуян ведь даже жeлтую не хотел показывать…

    Ахметов изначально играет в мяч, после чего нога по инерции идeт дальше – он же не может остановить еe по хлопку или по щелчку пальцев. Соболев начал кричать, орать… Арбитры на VAR должны были помочь главному судье, но Карасeв подвeл Кукуяна. Этот эпизод существенно повлиял на итоговый результат игры.

    Если помните, буквально за пару секунд до эпизода с удалением мяч попал в руку Айртону. Даже Влашич активно жестикулировал, что была рука. Затем это столкновение на бровке… Мне непонятно, почему судьи на VAR принимают такие решения.

    Понимаю, что в поле судья может не увидеть, но на VAR арбитры смотрят с разных ракурсов – там отчeтливо видно, что Ильзат сначала играет в мяч. Сейчас будут разбирательства – всe же, это повлияло на результат. Думаю, ЦСКА будет обжаловать эту карточку», – сказал Онопко.

    • В этом сезоне Ахметов сделал один ассист в 11 матчах РПЛ.
    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Fuckus 18 минут назад

      Насколько я помню, после просмотра ВАР нельзя показать жёлтую. А если решать между красной карточкой и никакой, тот тут скорее красная. Виноват не судья, а регламент по ВАРу.

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