РПЛ. «Химки» благодаря Глушенкову на 91-й минуте вырвали победу над «Динамо»

«Химки» во второй раз за сезон РПЛ победили «Динамо». Единственный мяч забил арендованный у «Спартака» Максим Глушенков.
«Динамо» не воспользовалось шансом вернуться в зону еврокубков.
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв (Комличенко, 75), Захарян, Шиманьски, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).
Предупреждения: нет – Себай, 45+2; Дагерстол, 51; Филин, 74.
Источник: Бомбардир.ру