РПЛ. «Химки» благодаря Глушенкову на 91-й минуте вырвали победу над «Динамо»

«Химки» во второй раз за сезон РПЛ победили «Динамо». Единственный мяч забил арендованный у «Спартака» Максим Глушенков.

«Динамо» не воспользовалось шансом вернуться в зону еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв (Комличенко, 75), Захарян, Шиманьски, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).

Предупреждения: нет – Себай, 45+2; Дагерстол, 51; Филин, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ