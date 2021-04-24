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  • РПЛ. «Химки» благодаря Глушенкову на 91-й минуте вырвали победу над «Динамо»

РПЛ. «Химки» благодаря Глушенкову на 91-й минуте вырвали победу над «Динамо»

24 апреля 2021, 20:54
25

«Химки» во второй раз за сезон РПЛ победили «Динамо». Единственный мяч забил арендованный у «Спартака» Максим Глушенков.

«Динамо» не воспользовалось шансом вернуться в зону еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв (Комличенко, 75), Захарян, Шиманьски, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).

Предупреждения: нет – Себай, 45+2; Дагерстол, 51; Филин, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Спартак Глушенков Максим
Комментарии (25)
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alex1951
1619287520
Спасибо,Динамо.....Дальше можно не стараться. Как бы не хаяли Зенит и Локо - но только слепой не заметит ,что эти клубы выкладываются.... знают значение очков в последних турах... Про других скажу : Пижоны.Где ваша стабильность?
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Ziklop
1619287630
Химки молодцы! остановили Динамо.
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derrik2000
1619287836
Да уж... В ситуации с голом оборона Динамо напомнила оборону Спартака после зимней паузы. Сказать "Детский сад!", значит, ничего не сказать...
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Вомбат
1619288034
Почему никто не пишет про 2 неназначенных пенальти на Комличенко? Игру сделали судьи. Если судья в поле мог не разглядеть этих моментов в динамике, то почему ВАР не посмотрел? Такие падения форварда обязательн надо смотреть. На повторах четко видно в первом случае захват обеими руками и тянущие движения вниз, во втором случае сильный толчок рукой между лопатками во время бега. Глушенков, конечно, молодец, но его вдохновение было подарено "Химкам" позорными судьями.
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MrZLOba
1619288054
Судья конечно вообще идиот какой то
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Из Твери Леха
1619288282
Динамо не хочет в ЛЕ? А ведь могли и на 3-юю строчку подняться.
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CSKA57
1619288652
Химки есть Химки! С победой!
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Shotlandets86
1619288835
Проклятье в действии. Вместо 6:0 получаем 0:1. Ну и судейство как всегда, Филин наиграл на две красных и два пенальти, а получил только жëлтую в неочивидном моменте.
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BarStep
1619291472
Если динамики не удумаются уволить немчика, - к следующему сезону думаю он подготовит отличную команду! В целом для чемпа это будет очень даже хорошо, здоровая конкуренция на качественном уровне нужна однозначно.
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paracetamol
1619293912
Не быть динамикам в ЛЕ, и правильно, рано ещщо!
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