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    РПЛ. «Химки» благодаря Глушенкову на 91-й минуте вырвали победу над «Динамо»

    «Химки» во второй раз за сезон РПЛ победили «Динамо». Единственный мяч забил арендованный у «Спартака» Максим Глушенков.

    «Динамо» не воспользовалось шансом вернуться в зону еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 75), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв (Комличенко, 75), Захарян, Шиманьски, Игбун (Лесовой, 57), Тюкавин.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Кухарчук (Глушенков, 63), Могилевец, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Себай (Конате, 58).

    Предупреждения: нет – Себай, 45+2; Дагерстол, 51; Филин, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4560

      maygli 12 минут назад

      Вот мне интересно - будет Динамо жаловаться на судейство или нет?

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      Рейтинг: +185

      Shotlandets86 26 минут назад

      Проклятье в действии. Вместо 6:0 получаем 0:1. Ну и судейство как всегда, Филин наиграл на две красных и два пенальти, а получил только жëлтую в неочивидном моменте.

      -1
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      Рейтинг: +2412

      CSKA57 29 минут назад

      Химки есть Химки! С победой!

      0
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      Рейтинг: +3422

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Динамо не хочет в ЛЕ? А ведь могли и на 3-юю строчку подняться.

      0
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      Рейтинг: +166

      MrZLOba 39 минут назад

      Судья конечно вообще идиот какой то

      2
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      Рейтинг: +8238

      Вомбат 39 минут назад

      Почему никто не пишет про 2 неназначенных пенальти на Комличенко? Игру сделали судьи. Если судья в поле мог не разглядеть этих моментов в динамике, то почему ВАР не посмотрел? Такие падения форварда обязательн надо смотреть. На повторах четко видно в первом случае захват обеими руками и тянущие движения вниз, во втором случае сильный толчок рукой между лопатками во время бега. Глушенков, конечно, молодец, но его вдохновение было подарено "Химкам" позорными судьями.

      2
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      Рейтинг: +5606

      playsh 41 минуту назад

      Ай да молодцы,Химочки! Очень достойный дебют в РПЛ, браво.

      0
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      Рейтинг: +14863

      derrik2000 43 минуты назад

      Да уж...
      В ситуации с голом оборона Динамо напомнила оборону Спартака после зимней паузы.
      Сказать "Детский сад!", значит, ничего не сказать...

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      Рейтинг: +5606

      playsh > derrik2000 39 минут назад

      Всё же земляки,однако...

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      Рейтинг: +625

      Kokmarov 44 минуты назад

      Боевая, пацанячья игра, с множеством ошибок, обрезов. Смотреть конечно интересно, но Костя Тюкавин - дятел, так не забивать. И соответственно Глушенков, красавчик, вышел, вроде пропал сначала, а момент получил и забил. "Лучший" игрок матча - это Мирзов, хочешь завалить атаку, отдай мяч Мирзову, зачем его держат, ФНЛ максимум.

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      Рейтинг: +1253

      Ziklop 46 минут назад

      Химки молодцы! остановили Динамо.

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