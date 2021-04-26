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  • «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Химками»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Химками»

26 апреля 2021, 12:24
8

«Динамо» сообщило об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода проигранного матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

«В рамках установленной процедуры мы официально обратились сегодня в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах.

Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти. У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR.

Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство в турнире станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», – заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Член совета директоров «Динамо» Степашин: «Судейство в матче с «Химками» должно быть тщательно изучено, а выводы – озвучены»

«Зачем нужен VAR, если такие моменты судьи считают нормальными?!». Комличенко считает, что в ворота «Химок» нужно было назначить пенальти

Защитник «Химок» Филин: «Комличенко упал в штрафной не от моих объятий, а из-за попытки пробить через себя»

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (8)
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111Hunter111
1619430347
пора кукуляку на кукан
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FanatSerj
1619430573
По 82 минуте ещё так себе, а вот куда смотрел Ку-ку-ЛЯК и ВАР на 79 минуте ну совсем не понятно. Приём с захватом сзади через подмышки двумя руками, это явно что то не из футбола. И отмазки что Комличенко хотел пробить через себя в этом случае неуместны, у него другого выхода не было с таким захватом, кроме как тянуться ногами за мячём. А так конечно оно всегда такая балалайка в конце РПЛ, кто то прям мечтает в Еврокубки попасть и топит остальных всеми доступными способами. Только вот потом эти Еврокубки не нужны, ибо премиальные получены, бюджет с учетом участия в Еврокубках сверстан и освоен, а играть в нем уже не обязательно.
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Garrincha58
1619430983
Кукуляк Кукуян одни куку
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повiя з Украiни
1619446956
Динамо не вам жаловаться на КУ-ку вам они кукуют очень симпатично .
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Лфшт
1619449870
Иванова давно пора на вечно отстранять. Кукушку туда же
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