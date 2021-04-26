Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Челси». Он еще не играл в плей-офф этой ЛЧ

«Реал» опубликовал список футболистов, готовящихся к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

В заявку не попал полузащитник Федерико Вальверде, на днях заразившийся коронавирусом.

Нападающий мадридцев Эден Азар вошел число 22-х футболистов. В субботу он впервые появился на поле после травмы – сыграл 14 минут с «Бетисом» (0:0).