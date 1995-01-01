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    Азар попал в заявку «Реала» на матч с «Челси». Он еще не играл в плей-офф этой ЛЧ

    «Реал» опубликовал список футболистов, готовящихся к первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси».

    В заявку не попал полузащитник Федерико Вальверде, на днях заразившийся коронавирусом.

    Нападающий мадридцев Эден Азар вошел число 22-х футболистов. В субботу он впервые появился на поле после травмы – сыграл 14 минут с «Бетисом» (0:0).

    • «Реал» примет «Челси» завтра, 27 апреля.
    • Азар еще не играл в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
    • В последний раз бельгиец выходил в старте «Реала» в январе. Азар не провел ни одного полного матча в 2020 году.

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    Источник: твиттер «Реала»

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