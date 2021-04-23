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  • Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА

Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА

23 апреля 2021, 12:52
20

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Краснодаре», «Сочи» или «Ростове».

По информации Sport24, эти клубы следят за ситуацией с контрактом 30-летнего футболиста. Действующее соглашение Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.

В «Краснодаре» Дзагоевым интересуется бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Летом краснодарский клуб будет искать футболиста в центр поля с российским паспортом.

«Сочи» хочет усилить состав опытным футболистом для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. «Ростов» ищет футболиста, способного заменить Романа Еременко.

  • Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года.
  • Он провел 372 матча за клуб, забил 77 мячей и отдал 90 ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Ростов ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (20)
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JTherry
1619171874
судя по матчу в Кубке РФ с Локо, Дзагоев еще и играющим тренером может работать...)
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Давид59
1619172480
Все уже про хрустального Дзагоева забыли
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PAREVG.
1619174452
Он же хрустальный. Больше лечиться, чем играет. Бутсы на гвоздь, и хватит организм мучить.
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GM
1619176379
Дзага умница, жаль, что хрустальный.
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aubergine
1619179859
А из ЦСКА в Ростов вообще нормально переходить? Ещё недавно фаны Ростова скандировали "е**ть коней", а потом примут Дзагу как родненького? Странно как-то.
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Павелий
1619184643
Если Тедеско/новый тренер не захочет работать с Аязом Гулиевым, то можно снова отдать в Ростов.
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Plyash
1619184862
Может ему в Фиорентину податься,там к хрустальным благодаря Коке привыкли,всегда потерпят,подождут.Вдвоём легче будет скамейку тереть. Пусть подрывают Италию изнутри
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BRO_football
1619216443
Вот и замечательно. Пусть они теперь лечат постоянные травмы Дзагоева, а с ЦСКА уже достаточно! При всём уважении к Дзагоеву, контракт с ним продлевать не нужно.
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serppion
1619219462
Увы, Алан... Каждому овощу свое время...
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sobaka120982
1619239083
Может он и хрустальный, как тут говорят, (кстати перейди в Сочи так ему Там здоровья поправят) но я удивляюсь его мастерству, как он в последнем матче раздавал мячи!!!! Ведь не про пьёшь как говориться. Вообщем если он 1 тайм в своей манере сможет играть полноценно то он явно усилит Сочи
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