Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА

А из ЦСКА в Ростов вообще нормально переходить? Ещё недавно фаны Ростова скандировали "е**ть коней", а потом примут Дзагу как родненького? Странно как-то.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Краснодаре», «Сочи» или «Ростове».
По информации Sport24, эти клубы следят за ситуацией с контрактом 30-летнего футболиста. Действующее соглашение Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.
В «Краснодаре» Дзагоевым интересуется бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Летом краснодарский клуб будет искать футболиста в центр поля с российским паспортом.
«Сочи» хочет усилить состав опытным футболистом для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. «Ростов» ищет футболиста, способного заменить Романа Еременко.
- Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года.
- Он провел 372 матча за клуб, забил 77 мячей и отдал 90 ассистов.