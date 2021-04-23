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    Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Краснодаре», «Сочи» или «Ростове».

    По информации Sport24, эти клубы следят за ситуацией с контрактом 30-летнего футболиста. Действующее соглашение Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.

    В «Краснодаре» Дзагоевым интересуется бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Летом краснодарский клуб будет искать футболиста в центр поля с российским паспортом.

    «Сочи» хочет усилить состав опытным футболистом для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. «Ростов» ищет футболиста, способного заменить Романа Еременко.

    • Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года.
    • Он провел 372 матча за клуб, забил 77 мячей и отдал 90 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии14
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      Рейтинг: +461

      aubergine 1 час назад

      А из ЦСКА в Ростов вообще нормально переходить? Ещё недавно фаны Ростова скандировали "е**ть коней", а потом примут Дзагу как родненького? Странно как-то.

      0
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      Рейтинг: +3083

      neim 1 час назад

      Давайте будем объективными. Дзагоев, по моему, даже в ЦСКА карьеру продолжить не сможет. И держат его там скорее всего по "блату", не говоря уже о переходе в другой клуб ))).

      4
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      Рейтинг: +275

      Жорик секс обжорик > neim 1 час назад

      соглашусь... он как российский ройс- хрустальный

      0
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      Рейтинг: +1306

      elessar arnor > neim 32 минуты назад

      давай будет объективным, что если он более менее здоров, то он точно будет в основе и вытеснить донного киргиза с ванькой

      0
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      Рейтинг: +1293

      GM 2 часа назад

      Дзага умница, жаль, что хрустальный.

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      Рейтинг: +2033

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Зенит готовит "барбариски"..)

      0
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      Рейтинг: +2569

      PAREVG. 2 часа назад

      Он же хрустальный. Больше лечиться, чем играет.
      Бутсы на гвоздь, и хватит организм мучить.

      1
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      Рейтинг: +4591

      Давид59 3 часа назад

      Все уже про хрустального Дзагоева забыли

      0
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      Рейтинг: +969

      Радио1000шумеров 3 часа назад

      "краснодарский клуб будет икать". Ага, еще и сморкаться будет...

      1
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      Рейтинг: +4591

      Давид59 > Радио1000шумеров 3 часа назад

      Так всё верно. А как ещё этот сезон для Краснодара назвать?

      0
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      Рейтинг: +879

      Вальдемар IV > Давид59 2 часа назад

      с такими звездами и следующий будет таким же если не хуже, но гале видимо надоел спартоковский дыр-дыр, решил по-новому мести

      0
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      Рейтинг: +6649

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Зачем , он нужен ? Он же не тренируется и жутко ленив !

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      Рейтинг: +13111

      JTherry 3 часа назад

      судя по матчу в Кубке РФ с Локо, Дзагоев еще и играющим тренером может работать...)

      1
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      Рейтинг: +17109

      vladimir-7 > JTherry 47 минут назад

      Похоже!

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