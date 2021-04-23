Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Краснодаре», «Сочи» или «Ростове».

По информации Sport24, эти клубы следят за ситуацией с контрактом 30-летнего футболиста. Действующее соглашение Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом.

В «Краснодаре» Дзагоевым интересуется бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Летом краснодарский клуб будет искать футболиста в центр поля с российским паспортом.

«Сочи» хочет усилить состав опытным футболистом для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. «Ростов» ищет футболиста, способного заменить Романа Еременко.