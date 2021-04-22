Бабаев: «Олич меньше месяца в ЦСКА, а вы предлагаете делать какие-то выводы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что последние результаты команды никак не повлияют на перспективы главного тренера Ивицы Олича.

– Результаты в ключевых матчах неудовлетворительные. Это может как-то повлиять на судьбу Ивицы Олича?

– Что значит в ключевых матчах? То есть вы считаете, что три очка с «Ротором» важнее, чем три очка с «Сочи»? По-моему, вопрос не совсем корректный.

Человек меньше месяца находится в команде, а вы предлагаете делать какие-то выводы, подвергать кого-то критике. Проигрывает вся команда вместе с менеджментом и руководством, выигрывает так же. Поэтому пытаться сейчас найти крайних...

Считаю, что с «Локомотивом» нам не очень повезло, с «Сочи» играли действительно плохо.

– Могли бы объяснить ситуацию с Оличем? Когда его назначили, ЦСКА не объявлял о сроках соглашения, не сразу заявил его в РПЛ. С чем это связано?

- Технические детали улаживались. Нужно было, во-первых, согласовать все с Хорватским футбольным союзом. Там подписать соответствующие документы. У нас были определенные технические нюансы. Опять же, здесь нет никак подоплек.

По срокам с Ивицей мы договорились. Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, но опять все понимают, что ситуация была не рядовая – и для Ивицы, и для клуба. Поэтому бумаги в данном случае носят исключительно формальный характер.

И Ивица понимает, чего он хочет, и клуб понимает, какие должны быть результаты у команды, чтобы сотрудничество продолжилось. Поэтому мы в любом случае сядем обсудить по окончании сезона итоги: что получилось, а что нет, и что необходимо сделать, чтобы получилось то, чего не удалось достичь.

– Можете объяснить, с чем именно был связан выбор Олича? Потому что, по сути, никто не понимает, какой он тренер. Он никогда не работал самостоятельно, никто не понимает, какой футбол он ставит.

– Мы знаем очень хорошо, чем занимался Ивица в штабе национальной сборной Хорватии. Все это время мы общались, не скрывали этого, как и со многими нашими бывшими футболистами, но с Ивицей лично я очень много разговаривал на футбольные темы. Мне было интересно его мнение со стороны.

Мы понимаем, что у него есть достаточно знаний, пусть не опыта главного тренера, но в качестве помощника он осуществлял очень важные функции. Это не просто, как принято говорить, отвечает за микроклимат в коллективе: харизма, шутки-прибаутки и за Родину вперед. То есть, поверьте, он не этим занимался в сборной.

Главный тренер сборной Хорватии крайне неохотно расставался с ним, пытался отговорить. Это было не спонтанное решение, зажмурившись: «А давайте Олича, потому что он в прошлом очень большой футболист ЦСКА, которого любят болельщики клуба». Абсолютно нет, но при этом мы понимаем, что отсутствие работы в качестве главного тренера – это существенный минус.

Но предпосылки для того, чтобы этот минус был нивелирован, есть. Это те причины, которые я уже озвучивал. К тому же достаточно много примеров в последнее время и в европейском футболе: ситуация немножко поменялась, появилось очень много молодых тренеров. С учетом современных технологий за месяцы можно обучиться тому, что раньше заняло бы годы.

Поэтому это все различные аргументы, которые принимались во внимание, но, соглашусь с вами, конечно, все равно пока отсутствие опыта самостоятельного тренера оставляет много вопросов. Мы постараемся создать все условия, сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Ивице в непростой начальный период, когда только пройдя через определенные препятствия, сложности, можно обрести то, чего в книжках и онлайн-программах не получишь.