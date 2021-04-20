COPE: «Реал», «Барселону» и «Атлетико» не исключат из Примеры. В лиге считают, что Суперлига не запустится

Примера не станет исключать «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из числа участников турнира, несмотря на вступление клубов в Суперлигу.

По информации COPE, руководство Примеры не стало примять санкции к командам, потому что считает Суперлигу «мертворожденным проектом».

В Примере уверены, что проект не запустится из-за отсутствия финансовых гарантий. Лига считает, что кредит от банка JP Morgan – единственное, что есть у нового турнира.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»