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    COPE: «Реал», «Барселону» и «Атлетико» не исключат из Примеры. В лиге считают, что Суперлига не запустится

    Примера не станет исключать «Реал», «Барселону» и «Атлетико» из числа участников турнира, несмотря на вступление клубов в Суперлигу.

    По информации COPE, руководство Примеры не стало примять санкции к командам, потому что считает Суперлигу «мертворожденным проектом».

    В Примере уверены, что проект не запустится из-за отсутствия финансовых гарантий. Лига считает, что кредит от банка JP Morgan – единственное, что есть у нового турнира.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9506

      BRO_football 49 минут назад

      Хах, да пусть только попробую исключить! Никому не будет нужна Примера без Реала, Барселоны и Атлетико.

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      Рейтинг: +3011

      Semenycch 1 час назад

      Мда, а шаров, тем более стальных шаров у представителей федерации футбола Испании нет!

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