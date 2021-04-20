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  • Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

20 апреля 2021, 08:26
17

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания турнира для европейских топ-клубов.

«Игроки должны сохранять спокойствие, потому что их не будут отстранять от турниров. Но те, кто управляют монополиями УЕФА, должны быть открытыми. У УЕФА плохой имидж.

Не только богатые клубы хотят Суперлигу. Мы создали ее, чтобы спасти футбол, потому что сейчас наступил критический момент.

УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов, который не понимает никто. Они сказали, что стартуют в 2024 году, но в 2024-м футбол будет мертв! Клубы потеряли сотни миллионов евро», – цитирует Переса Marca.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

Источник: Marca
Реал Перес Флорентино
Комментарии (17)
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piligrim1986
1618897224
бабла поднять вам надо)
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neveldomha
1618898053
12 клубов это не весь футбол.
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Fusballer
1618898579
Футбол давно погиб. Сейчас только спектакли везде показывают. Настоящий футбол во дворе, любительский.
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Дядя Серёжа
1618899722
Суперлига спасёт Тамбов? Ротор? Амкар? и т.д... Богатые станут получать больше, прочим - сколько разрешат. Футбольный МРОТ будет?
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nemolod
1618900230
Одни не поделили с другими ,но выиграет эту борьбу тот,у кого денег больше!
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АХ
1618903554
К этому всё шло, как только трансферные суммы достигли десятков миллионов. Тут либо повышать доходы, либо изменить сам принцип трансферов в футболе и зарплаты футболистов.
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Вомбат
1618903682
Олигархи, хозяева топ-клубов после дела Босмана подменили нормальный футбольный рынок аукционом звезд. Конечно, если товар, который чуть лучше другого, покупают в три раза дороже, а тот, который лучше раза в два, покупают в десять-двадцать раз дороже, тут никакой рынок не выдержит. В том числе футбольный. Надо навести порядок с ценами футболистов, чобы не было аукциона, да и зарплаты ограничить разумным потолком. И тогда футбол не будет мертв. А вот Суперлига его точно не спасет. Потому, что свои 10 миллиардов легкомысленные наследники Моргана не отобьют.
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BRO_football
1618903720
Из-за таких клубов как Реал, которые думают только о себе и о том как заработать побольше бабла, футбол будет мёртв в 2024 году. Раздутые контракты футболистов, на которые клубы вынуждены тратить 70% своего бюджета, появились благодаря таким клубам как Реал. Из-за этого клубы банкротятся и футбол умирает! Как раз-таки футбол спасает УЕФА, давая возможность маленьким неизвестным клубам заявить о себе на уровне всей Европы. А в Суперлиге Европы топ-клубы спасают только свой кошелёк и не более!
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Мортус 2
1618905058
Спасите до кучи нашу многострадальную лигу приколов. Зенит и Сочи - два готовых клуба для Суперлиги. И нам прекрасно без них, и вам огромный профит в лице Газпрома.
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portero
1618909017
Это вы свои предбанкротные клубы пытаетесь спасти... Построили пирамид с лентями футболистами и окладами в сотни миллионов, а эти звезды уже и играть то не хотят на полную(капризные барышни стали) , и долги из-за карантина растут как на дрожжах... Определенно к 2024 году рухнуть может многое, а не только "элитные" клубы футбола...
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