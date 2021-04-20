Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания турнира для европейских топ-клубов.

    «Игроки должны сохранять спокойствие, потому что их не будут отстранять от турниров. Но те, кто управляют монополиями УЕФА, должны быть открытыми. У УЕФА плохой имидж.

    Не только богатые клубы хотят Суперлигу. Мы создали ее, чтобы спасти футбол, потому что сейчас наступил критический момент.

    УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов, который не понимает никто. Они сказали, что стартуют в 2024 году, но в 2024-м футбол будет мертв! Клубы потеряли сотни миллионов евро», – цитирует Переса Marca.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

    УЕФА может вернуть в ЛЧ «Баварию», «Боруссию» и «Порту» в случае отстранения участников Суперлиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:26
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мортус 2 29 минут назад

      Спасите до кучи нашу многострадальную лигу приколов. Зенит и Сочи - два готовых клуба для Суперлиги. И нам прекрасно без них, и вам огромный профит в лице Газпрома.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9506

      BRO_football 52 минуты назад

      Из-за таких клубов как Реал, которые думают только о себе и о том как заработать побольше бабла, футбол будет мёртв в 2024 году. Раздутые контракты футболистов, на которые клубы вынуждены тратить 70% своего бюджета, появились благодаря таким клубам как Реал. Из-за этого клубы банкротятся и футбол умирает!
      Как раз-таки футбол спасает УЕФА, давая возможность маленьким неизвестным клубам заявить о себе на уровне всей Европы. А в Суперлиге Европы топ-клубы спасают только свой кошелёк и не более!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8198

      Вомбат 52 минуты назад

      Олигархи, хозяева топ-клубов после дела Босмана подменили нормальный футбольный рынок аукционом звезд. Конечно, если товар, который чуть лучше другого, покупают в три раза дороже, а тот, который лучше раза в два, покупают в десять-двадцать раз дороже, тут никакой рынок не выдержит. В том числе футбольный. Надо навести порядок с ценами футболистов, чобы не было аукциона, да и зарплаты ограничить разумным потолком. И тогда футбол не будет мертв. А вот Суперлига его точно не спасет. Потому, что свои 10 миллиардов легкомысленные наследники Моргана не отобьют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      АХ 54 минуты назад

      К этому всё шло, как только трансферные суммы достигли десятков миллионов. Тут либо повышать доходы, либо изменить сам принцип трансферов в футболе и зарплаты футболистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8259

      alp 1 час назад

      какой то набор фраз не связанных друг с другом.. похоже, дядька сильно нервничает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20838

      silver29 1 час назад

      Просто богатые клубы станут еще богаче, сегодня чиновники УЕФА паразитируют на клубах, завтра чиновники Суперлиги будут, ничего не изменится. Матч Реал-Барселона или Ювентус-Манчестер должны быть вишенкой на торте, должно быть ожидание чуда футбольного, а когда это станет обыденным рядовым еженедельным явлением публика насытится и потеряет интерес.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3011

      Semenycch 1 час назад

      Чмо лживое. Спасать футбол, это развивать страны и отдельные клубы в этом виде спорта, где футбол еще недостаточно популярен или просто не хватает денег, а не грести бабло в одну харю, а нет, не в одну, в двенадцать наглых харь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      MrZLOba > Semenycch 1 час назад

      Так уефа так и делает, она вешает баны простым командам,а командам типа барсы,МС, реала, псж плевать можно на фаерплей. При этом всю выручку уефа забирает себе. Ты вникни в суть самой проблемы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3011

      Semenycch > MrZLOba 1 час назад

      Себе? УЕФА выручку по карманам рассовывает или передает менее продвинутым клубам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1824

      FRZZ 1 час назад

      Лично меня не убедили слова Переса, дурацкая затея, думаю не запустится вообще.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2494

      nemolod 1 час назад

      Одни не поделили с другими ,но выиграет эту борьбу тот,у кого денег больше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19972

      bset 1 час назад

      Блин, а мы подумали, что они просто бабок заработать хотят, а они футбол спасают. Какие молодцы. Я вообще считал, что футбол погибает из-за огромных контрактов футболистов, которые становятся миллионерами, ничего полезного не создав, а лишь показав шоу. А оказывается, что футбол убивают не завышенные зарплаты, а УЕФА. Позор УЕФА и слава Пересу!

      11
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru