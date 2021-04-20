Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес назвал причины создания турнира для европейских топ-клубов.

«Игроки должны сохранять спокойствие, потому что их не будут отстранять от турниров. Но те, кто управляют монополиями УЕФА, должны быть открытыми. У УЕФА плохой имидж.

Не только богатые клубы хотят Суперлигу. Мы создали ее, чтобы спасти футбол, потому что сейчас наступил критический момент.

УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов, который не понимает никто. Они сказали, что стартуют в 2024 году, но в 2024-м футбол будет мертв! Клубы потеряли сотни миллионов евро», – цитирует Переса Marca.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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