Ловрен – о Суперлиге Европы: «Футбол окажется на грани полного краха»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

«В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине, только о финансовой стороне.

Но я все еще верю, что мы сможем разрешить эту неприятную ситуацию», – написал Ловрен в твиттере.