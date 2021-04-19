Ловрен – о Суперлиге Европы: «Футбол окажется на грани полного краха»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о создании Суперлиги Европы.
«В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине, только о финансовой стороне.
Но я все еще верю, что мы сможем разрешить эту неприятную ситуацию», – написал Ловрен в твиттере.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Старт Суперлиги Европы запланирован на август 2021 года.
- РПЛ выступила против создания СЕ.
Источник: Твиттер Деяна Ловрена