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    Ловрен – о Суперлиге Европы: «Футбол окажется на грани полного краха»

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

    «В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине, только о финансовой стороне.

    Но я все еще верю, что мы сможем разрешить эту неприятную ситуацию», – написал Ловрен в твиттере.

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    Источник: Твиттер Деяна Ловрена

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +724

      Пельш 1 13 минут назад

      Скоро это бабло им поперёк глотки встанет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +999

      Maxi_7 19 минут назад

      Мнение Ловрена, конечно, самое авторитетное)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2955

      Semenycch > Maxi_7 14 минут назад

      Серебряный призер Чемпионата Мира, почему бы не высказать свое мнение.

      2
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      Рейтинг: +2955

      Semenycch 45 минут назад

      Приятно, когда футболист Зенита не обделен интеллектом!

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