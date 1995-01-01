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    Газзаев – о Суперлиге Европы: «Я категорически против ее создания. Во многих странах упадет интерес к футболу»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями о создании Суперлиги Европы.

    «Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Во многих странах упадет интерес к футболу.

    Против этого турнира и УЕФА. Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир. Если взять эволюцию футбола на клубном международном уровне, то раньше у нас были Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Потом Кубок кубков убрали, сделали Лигу чемпионов, чтобы в Кубке чемпионов участвовали только чемпионы. И отдельно турнир, где были победители кубков своей страны.

    Сейчас у нас Лига чемпионов и Лига Европы. И мы видим, что эти турниры оправдали себя. Это большой интерес! Плюс УЕФА увеличила количество команд, которые будут участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Для чего это делается? Для того, чтобы клубы зарабатывали и обеспечивали рост футбола. А с созданием этого турнира получается, что богатые станут еще богаче, а интерес к футболу во многих странах упадет», – считает Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12934

      JTherry 11 минут назад

      Газзаев, давай еще раз про "укроп"))

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      Рейтинг: +4553

      Дядя Серёжа 29 минут назад

      Мнение авторитетного человека... Только сейчас мнение Бузовой авторитетней.

      0
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      Рейтинг: +5378

      Lester84 34 минуты назад

      Валера, ты ж только недавно свою Объединенную лигу пропихивал. Уже бы молчал

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