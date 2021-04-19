Газзаев – о Суперлиге Европы: «Я категорически против ее создания. Во многих странах упадет интерес к футболу»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями о создании Суперлиги Европы.

«Я категорически против создания Суперлиги! Это ударит и по российскому футболу. Во многих странах упадет интерес к футболу.

Против этого турнира и УЕФА. Большинство специалистов в Европе не поддерживают данный турнир. Если взять эволюцию футбола на клубном международном уровне, то раньше у нас были Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Потом Кубок кубков убрали, сделали Лигу чемпионов, чтобы в Кубке чемпионов участвовали только чемпионы. И отдельно турнир, где были победители кубков своей страны.

Сейчас у нас Лига чемпионов и Лига Европы. И мы видим, что эти турниры оправдали себя. Это большой интерес! Плюс УЕФА увеличила количество команд, которые будут участвовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Для чего это делается? Для того, чтобы клубы зарабатывали и обеспечивали рост футбола. А с созданием этого турнира получается, что богатые станут еще богаче, а интерес к футболу во многих странах упадет», – считает Газзаев.