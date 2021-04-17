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  • РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место

17 апреля 2021, 18:29
110

«Локомотив» добился девятой победы подряд. Дома обыгран «Ростов», для которого поражение стало третьим подряд.

Франсуа Камано забил во втором матче РПЛ подряд.

Гжегож Крыховяк провел 100-й матч за «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.

«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90+1), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).

Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17.

Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
Комментарии (110)
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Skull_Boy
1618673418
Долбае_6ам которые сидят на ВАРе вручите по Оскару в номинации - Самый чистый 11ти метровый
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zra78
1618673616
С Победой Красно-Зелёные!!! Едем дальше
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MaxRnD
1618673667
Громкий заголовок, не соответствующий ни содержанию игры, ни очередному дерьмовому судейству
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FanatSerj
1618673886
Ужаснейшее судейство, вторую желтую за обоюдную борьбу, совершенно левый пеналь, а тут ещё статьи пишут зачем в Локо Сухина и чем занимается, вот этим. Ростову даже шанса не дали поиграть, как только трепыхнулся, забил, судьи сразу же похоронили. В концовке РПЛ такие матчи уже конечно не удивляют, ну а ВАР наоборот ещё больше помогает влиять на судейства т.к где не надо они и миллиметровый офсайд найдут.
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derrik2000
1618674413
Высочайшая игровая дисциплина - главное в успехах команды Николича. С "махновцами" - Спартаком после зимнего перерыва, Ростовом - именно ТАК и нужно было играть. Сегодня ничего не увидел в игре Ростова, чтобы что-то там можно было сказать - "НЕ ПОВЕЗЛО". Счёт на табло абсолютно справедлив. Хотя со вторым 11-метровым, конечно, Вилков и его помощник на VAR, как всегда...
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zigbert
1618674992
Локомотив с победой! Команда нашла свою игру и теперь ее трудно будет остановить а с победами пришла и уверенность в своих силах. Может быть где то и повезло, 2 быстрых мяча в самом начале матча, это при том что Ростов тоже атаковал. При счете 2:1 показалось что Ростов сумеет перехватить инициативу но удаление Гиговича все же повлияло на игру Ростова. Вилков подтвердил что судейство в РПЛ не для него.
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sobaka120982
1618675229
Ну если это честная победа то зачем нам такой футбол, просто и нагло слили ростов (((( зачем вар!!!!!!!!????? Если в место карточки за симуляцию назначают пенку Ростову
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Hektor 84
1618675584
Лучший игрок матча Вилков! И пенальти заработал и удаление придумал! Форца Вилков! Бомже лига с ручными судьями рулит. На следующий сезон наши клубы в еврокубках еще сильнее соберутся. Похоже РЖД вторую путевку в ЛЧ и на следующий год прикупила!
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Томик
1618676522
Да и при всём тошнотворном судействе Вилкова, ещё и ни.гер локомотивский после матча со "Спартаком" должен был пропускать матч за две желтые, как и Крыховяк. Ну тот или за желтые или за красную прямую за прыжок в ноги сзади. Но мы будем слушать, что "Локомотив", ****, нашёл свою игру. Нашёл, конечно. Как тут не найдешь.
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RUBINTATAR
1618678435
Карпин:Локомотив ничего не показал,кроме 4х голов)))
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