РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место

Говорят Спартак будет подавать протест на ошибку Песьякова )))
«Локомотив» добился девятой победы подряд. Дома обыгран «Ростов», для которого поражение стало третьим подряд.
Франсуа Камано забил во втором матче РПЛ подряд.
Гжегож Крыховяк провел 100-й матч за «Локомотив».
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90+1), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).
Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17.
Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).