Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место

    «Локомотив» добился девятой победы подряд. Дома обыгран «Ростов», для которого поражение стало третьим подряд.

    Франсуа Камано забил во втором матче РПЛ подряд.

    Гжегож Крыховяк провел 100-й матч за «Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90+1), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).

    Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17.

    Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии96
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3303

      mdu86 5 минут назад

      Говорят Спартак будет подавать протест на ошибку Песьякова )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Вальдемар IV 49 минут назад

      вот теперь можно точно сказать, что сухина ворвался в судейскую, но ведь не рабов обыграли, стерпят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1835

      docndoc 52 минуты назад

      Ростов на победу не наиграл, Локомотив был к ней ближе. Но.. куча ошибок Вилкова: левый пенальти, весьма сомнительное удаление... Я вовсе не хочу сказать, что судья повлиял на результат. В этом же сезоне его уже отстраняли, вот он вернулся, и что?... Что в реальной жизни, что в спорте, судьи творят, что хотят и не несут ответственности..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4309

      Виталий Орехов 1 час назад

      Уважаемые футболисты Ростова, чтобы побеждать, нужно забивать голы! И все...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +714

      Бенедиктус > Виталий Орехов 31 минуту назад

      Ну да, а если судья не дает вам забивать голы (удаление, левый пеналь), то это ваши проблемы. ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44036

      MaxRnD > Бенедиктус 19 минут назад

      Это из серии - не смотрел, но осуждаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      RUBINTATAR 1 час назад

      Карпин:Локомотив ничего не показал,кроме 4х голов)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2061

      ySS 1 час назад

      К 6-ой минуте слова Валеры, что его команда приехала сыграть свою "игру" нашли полное подтверждение.
      Остальное суета.
      Локомотив с победой!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44036

      MaxRnD > ySS 1 час назад

      Если вратарь команды - откровенный дурак (хотя тут могут быть варианты), а Вилков при зыбком преимуществе Локо 2-1 решил не доводить дело до греха и направил матч в "нужное" русло, то персона Валеры-то тут с какого бока ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5281

      Томик > MaxRnD 1 час назад

      Откуда там логика, бисер не рассыпай.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12837

      JTherry 1 час назад

      два гола в дебюте матче, такой скромный "подарок" Песьякова... а далее - царил Вилков на поле... наверное, снова Сухину занесло в судейскую) но как тут писали неделю назад болелы - Ростов сам играл плохо, надо было 5 забивать... Карпину пора не "валерить", а тренировать и требовать от игроков самоотдачи на поле...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5281

      Томик 1 час назад

      Да и при всём тошнотворном судействе Вилкова, ещё и ни.гер локомотивский после матча со "Спартаком" должен был пропускать матч за две желтые, как и Крыховяк. Ну тот или за желтые или за красную прямую за прыжок в ноги сзади. Но мы будем слушать, что "Локомотив", ****, нашёл свою игру. Нашёл, конечно. Как тут не найдешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4381

      sochi-2013 1 час назад

      Локо был сильнее, но две ошибки судьи подпортили впечатление.
      Не ожидал от Николича чего-то подобного.
      Федя, наверное, ночь за компом провел- на поле вышел, а зачем забил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9728

      Hektor 84 1 час назад

      Обосрутся

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru