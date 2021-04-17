РПЛ. «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место

«Локомотив» добился девятой победы подряд. Дома обыгран «Ростов», для которого поражение стало третьим подряд.
Франсуа Камано забил во втором матче РПЛ подряд.
Гжегож Крыховяк провел 100-й матч за «Локомотив».
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Миранчук, 78), Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк (Титков, 90+1), Смолов (Лисакович, 63), Камано (Эдер, 78).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Байрамян, 84), Осипенко, Поярков (Тугарев, 83), Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист (Саплинов, 75), Гигович, Полоз (Павловец, 76), Соу (Махатадзе, 89).
Предупреждения: Магкеев, 11 – Хашимото, 8; Гигович, 17.
Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).