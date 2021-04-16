«Спартак»: «Переговоры с Виторией? Ждем Моуринью»

Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью «Спартака», прокомментировал информацию о переговорах клуба с потенциальным новым главным тренером Руем Виторией. Функционер дал понять, что она неправдива.
«К ночи жду Жозе Моуринью. Сегодня португальский день», – сказал Фетисов.
- У нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско контракт истекает летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Витория не работает с декабря. Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
Источник: Sport24