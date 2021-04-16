«Спартак»: «Переговоры с Виторией? Ждем Моуринью»

Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью «Спартака», прокомментировал информацию о переговорах клуба с потенциальным новым главным тренером Руем Виторией. Функционер дал понять, что она неправдива.

«К ночи жду Жозе Моуринью. Сегодня португальский день», – сказал Фетисов.