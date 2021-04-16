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    «Спартак»: «Переговоры с Виторией? Ждем Моуринью»

    Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью «Спартака», прокомментировал информацию о переговорах клуба с потенциальным новым главным тренером Руем Виторией. Функционер дал понять, что она неправдива.

    «К ночи жду Жозе Моуринью. Сегодня португальский день», – сказал Фетисов.

    • У нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско контракт истекает летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Витория не работает с декабря. Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3111

      Fusballer 1 час назад

      Нафиг Моуриньо. Давайте Клоппа!

      0
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      Рейтинг: +567

      MichelWB > Fusballer 35 минут назад

      Давай обоих, потом отсортируем.

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