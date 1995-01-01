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    Гвардиола – четвертый тренер, вышедший в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

    «Манчестер Сити» дважды обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола вышел в полуфинал главного еврокубка уже с третьей командой. Ранее ему удавалось это, будучи тренером «Барселоны» и «Баварии».

    Испанец стал четвертым специалистом, который добирался до полуфинала ЛЧ с тремя разными командами.

    Гвардиола повторил достижение Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Луи ван Гаала.

    Гвардиола повторил рекорд Моуринью по выходам в полуфинал Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9621

      Hektor 84 1 час назад

      А побеждал пока только с одной

      0
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      ...
      Рейтинг: +11727

      Cules2013 > Hektor 84 1 час назад

      а то ван Гал побеждал в ЛЧ где-то ещё, кроме Аякса?)

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