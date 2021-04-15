Гвардиола – четвертый тренер, вышедший в полуфинал ЛЧ с тремя разными командами

«Манчестер Сити» дважды обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола вышел в полуфинал главного еврокубка уже с третьей командой. Ранее ему удавалось это, будучи тренером «Барселоны» и «Баварии».

Испанец стал четвертым специалистом, который добирался до полуфинала ЛЧ с тремя разными командами.

Гвардиола повторил достижение Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Луи ван Гаала.

Гвардиола повторил рекорд Моуринью по выходам в полуфинал Лиги чемпионов