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    Итальянец Орсато обслужит матч «ПСЖ» – «Бавария», француз Турпен рассудит «Челси» и «Порту»

    УЕФА назначила судейские бригады на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, запланированные на вторник, 13 апреля.

    На игре между «ПСЖ» и «Баварией» будет работать итальянец Даниэле Орсато. Помощники – Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, резервный рефери – Даниэле Довери, VAR – Массимилиано Иррати, ассистент VAR – Марко Гуида.

    Встречу «Челси»«Порту» обслужит француз Клеман Турпен. Помощники – Николя Дано и Сириль Грингор, резервный рефери – Франк Шнайдер, VAR – Франсуа Летексье, ассистент VAR – Жером Брисар.

    • В первых матчах «ПСЖ» обыграл «Баварию» (3:2), а «Челси» победил «Порту» (2:0).
    • Оба поединка начнутся во вторник в 22:00 мск.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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