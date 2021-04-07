«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нападающий гостей Марко Ройс прервал 788-минутную сухую серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Это вторая по продолжительности серия без пропущенных голов в истории турнира после 995 минут «Арсенала» в сезоне-2005/06.
Команда Хосепа Гвардиолы не пропускала в семи матчах ЛЧ подряд.
- Ройс – лучший бомбардир «Боруссии» Д в Лиге чемпионов с 18 мячами. Он опередил Левандовского (17).
- «Манчестер Сити» одержал 27 победу в 28 последних матчах.
Источник: Opta