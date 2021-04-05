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    Семак – о победе над «Химками»: «Ребята – молодцы, нам никак нельзя было терять очки»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Химок».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
    • Набрав три очка, «Зенит» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Спартака» до четырех очков.

    «Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед игрой наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице и нам никак нельзя было терять дома очки. По качеству игры абсолютно доволен.

    Что касается проблем, то есть и реализация – нужно было забивать больше. Хотя «Химки» не так много и пропускают. Забили два, могли больше. Если бы сделали это раньше, концовка была бы не такая нервная.

    Потому что любой дальний удар, рикошет, навес – могли привести к пропущенному мячу. Отсюда такая достаточно нервная, напряженная ситуация, которая была до второго забитого мяча. В целом, хорошая игра, движение, заслуженная победа. Ребята сегодня – молодцы», – сказал Семак.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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