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    Черевченко: «Зенит» победил заслуженно»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
    • Прервалась серия подмосковной команды из десяти игр без поражений.

    – «Зенит» заслуженно победил, но у меня нет вопросов к футболистам по самоотдаче. Да, были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне. Отсюда результат – 0:2.

    – Во втором тайме характер игры поменялся. Ожидали ли вы, что он так поменяется?

    – У нас был разговор в перерыве. Мы ребятам сказали – больше прессинговать, подниматься выше. Счет заставлял. Приятно встречаться с такими командами – и сами играют, и другим дают.

    – Каков был план на игру?

    – Играть вторым номером, быстро выбегать в контратаки. Глупо было бы с «Зенитом» играть первым номером. После перерыва стали выше играть.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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