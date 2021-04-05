Черевченко: «Зенит» победил заслуженно»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Прервалась серия подмосковной команды из десяти игр без поражений.

– «Зенит» заслуженно победил, но у меня нет вопросов к футболистам по самоотдаче. Да, были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне. Отсюда результат – 0:2.

– Во втором тайме характер игры поменялся. Ожидали ли вы, что он так поменяется?

– У нас был разговор в перерыве. Мы ребятам сказали – больше прессинговать, подниматься выше. Счет заставлял. Приятно встречаться с такими командами – и сами играют, и другим дают.

– Каков был план на игру?

– Играть вторым номером, быстро выбегать в контратаки. Глупо было бы с «Зенитом» играть первым номером. После перерыва стали выше играть.