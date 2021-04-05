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  • РПЛ. «Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» на четыре очка

РПЛ. «Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» на четыре очка

5 апреля 2021, 20:59
102

В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

Голы были забиты в компенсированное к обоим таймам время: в концовке первого отличился Вячеслав Караваев, второго – Андрей Мостовой.

Благодаря победе «Зенит» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Спартака» до четырех очков. «Химки» остались на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Кузяев (Оздоев, 76), Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Дзюба (Сутормин, 90+3), Азмун (Дриусси, 87).

«Химки»: Лантратов, Дагерсталь, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Глушаков (Могилевец, 69), Кухарчук (Себай, 68), Боженов, Мирзов, Конате.

Предупреждения: Ловрен, 9; Азмун, 85 – Идову, 66.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки
Комментарии (102)
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1617645776
Зенит с заслуженной победой !!!
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mamba9090909
1617646053
Как ни старался судья, а сломить Зенит не смог.))
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Из Твери Леха
1617646163
Обладая самым сильным составом в лиге нужно гораздо увереннее обыгрывать клуб, состоящий из спартаковских отбросов и игроков уровня ФНЛ. Столько рывков делают футболисты Зенита по флангам, казалось бы - ну отдай ты им на обострение, глядишь красивая комбинация низом получится, нет блин! Все заканчивается навесом на Дзюбу. Зачем тогда Венделы и Малколмы за десятки лямов, если вешать на Дзюбу можно русскими парнями. Этот футбол мало того что убогий и незрелищный, дак еще и деградационный для Зенита. В дальнейшем такая Дзюбозакидательная тактика обязательно принесет "плоды" в виде 0 очков в группе ЛЧ, а это все будет, пока командой будет рулить Семак.
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knikos
1617646330
Где этого судью-чучмека выискали ? На Азмуне два пеналя было . Да и вообще , квалификация , ниже плинтуса . Гол , правда , отменил правильно , тут ничего не скажу .
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Кронштадт65
1617646530
Вопросов много, но МОЛОДЦЫ, дожали. ЗЕНИТ с очень важной победой. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!
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_Marqella_
1617646567
Всех с победой!!! Молодцы ребята, могли и больше забить..!!! Зенит-Чемпион !!!
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paracetamol
1617646665
А свинки так надеялись..., на судью!
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Кронштадт65
1617646833
да, еще хотел про комментаторов добавить, СУКИ весь матч против ЗЕНИТа топили. выродки масковские
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paracetamol
1617647115
Это не Зенит оторвался, а свинарник тянет-потянет, да вытянуть не может!
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Дэс
1617648007
Интересная концовка будет чемпионата. С победой адекватных болельщиков Зенита.
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