Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    РПЛ. «Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» на четыре очка

    В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

    Голы были забиты в компенсированное к обоим таймам время: в концовке первого отличился Вячеслав Караваев, второго – Андрей Мостовой.

    Благодаря победе «Зенит» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Спартака» до четырех очков. «Химки» остались на девятой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

    «Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Кузяев (Оздоев, 76), Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Дзюба (Сутормин, 90+3), Азмун (Дриусси, 87).

    «Химки»: Лантратов, Дагерсталь, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Глушаков (Могилевец, 69), Кухарчук (Себай, 68), Боженов, Мирзов, Конате.

    Предупреждения: Ловрен, 9; Азмун, 85 – Идову, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии89
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1891

      andrej-lucevich 16 минут назад

      Зенитовцы молодцы!!! с победой !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1727

      Валерий1965 17 минут назад

      Выиграли на классе. Спокойно и уверенно. Всех с победой. Особенно порадовал комментатор матч премьер который на протяжении всего матча воспевал Химки)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4650

      Гавроша 45 минут назад

      Комментов как мало - видно свинарнику и сказать нечего!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      BuenosArgentina 55 минут назад

      Временами у Зенита всплески были, особенно в первом тайме, я смотрел и думал ну просто Барселона, но длилось это 15 минут всего, к сожалению

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2859

      Fusballer > BuenosArgentina 52 минуты назад

      Зенит на уровне Барселоны играет, Соболев и Ларссон забивают на уровне лучших бомбардиров топовых европейских чемпионатов. Эх, РПЛ не лига, а сказка!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8030

      Вомбат > Fusballer 30 минут назад

      Вы знаете, Спартак сейчас тоже играет временами на уровне Барселоны, только не дольше тех же 15 минут. Более того, он порой даже на уровне МанСити играет, только такие отрезки у него не дольше 3-4 минут. В длине таких отрывков и заключается отличие классной команды от команды с большим потенциалом, но без класса. Которого у команд РПЛ в настоящее время, как вы знаете, нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3536

      mutabor0992 > BuenosArgentina 29 минут назад

      У тебя что,весеннее обострение?Так ты это,процедуры не пропускай.p.s.Вот осени дождемся...И посмотрим.Видели уже как с топ-клубами(Лацио и Брюгге) Европы играли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +333

      BuenosArgentina > mutabor0992 16 минут назад

      Да я нормалёк, процедуры не пропускаю, сначало пиво , потом водка, потом коньяк, потом вино, потом перерыв: кино, спорт , домино.... никаких пропусков , шоб пиво а потом сразу коньяк, нини ... просто соскучился народ по хорошему футболу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3536

      mutabor0992 > BuenosArgentina 10 минут назад

      Тогда наоборот,сильно не лечись.Чтоб до осени дотянул.Память не потерял.Тогда и обсудим.Какая игра в ЛЧ будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      ZENIT-59 1 час назад

      Зенит победил,этого надо было ожидать, но хотелось бы видеть более содержательную игру.1-2 интересных комбинаций-это для такого состава маловато.Такая игра пошла бы для середняков,а Зенит же лидер! Результатом доволен,но не игрой!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8030

      Вомбат > ZENIT-59 29 минут назад

      А я насчитал десяток интересных комбинаций, в основном в первом тайме. Поэтому мне игра Зенита сегодня понравилась. Хотя, конечно, со скидкой на то, что это все же нынешняя РПЛ, так себе лига.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2859

      Fusballer 1 час назад

      Ух как я зол! Федун что, не мог найти нормального судью на матч?
      Который бы не зассал пару пеналей поставить в ворота бомжей?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -80

      Дэс 1 час назад

      Интересная концовка будет чемпионата. С победой адекватных болельщиков Зенита.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46268

      portero 1 час назад

      Три очка есть, но помучались с Химками.
      Хотелось бы более уверенной игры наших лидирующих команд.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4732

      BarStep 1 час назад

      Результат конечно радует!
      Но качество игры и физическое состояние игроков - это конечно нечто на мой взгляд..
      Как то всё тяжело, медленно, без особой мысли и изюминки как впереди, так и сзади..
      Ну и реализация того, что создаётся в минуты просветления - это вообще катастрофа!
      Не знаю., думаю что Семак со своим штабом засиделись, какие-то мудовые рыдания и мучения, а не игра..
      Серёга, может ну её нах и не будем мучаться, а??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14918

      alarm 1 час назад

      свиньи все сныкались, рыл не высовывают. а вчера так визжали))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      Deadlord > alarm 1 час назад

      Зенит победил, а только о Спартаке и пишешь. Вот, что значит великая команда

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -80

      Дэс > alarm 1 час назад

      Тебе не надоело регистрировать постоянно разные аккаунты, ставить себе лайки и иже подобным, а другим болельщикам минусы? Я понимаю, что ты глупый и стыдно за таких другим нормальным, которые находятся в рядах болельщиков, за которую болеют.Я тебе открою глаза, что минусы, тут ничего не решают. А вот твоё горенье даже на адекватные комментарии говорит о многом. Слабый, глупый и завистливый ты ) Тебе и твоим неадекватным, если надо, то сами приходите к нам на ветку новостей, а к вам из-за таких, как ты мерзко заходить. У тебя на аве даже свинюшка. Уверен ты всё это запомнишь и будешь пускать слюни после прочитанного, но я тебе отвечать уже не буду, мерзость ты потому что гнилая. )

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11740

      Persona_non_Grata > Дэс 1 час назад

      Полностью поддерживаю и печально то , что он здесь далеко не одинок ((( , ну а адекватов Зенита с победой , хотя конечно я и болел в этом матче за Химки .

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84256
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru