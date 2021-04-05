РПЛ. «Зенит» победил «Химки» и оторвался от «Спартака» на четыре очка

В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле выиграл у «Химок» со счетом 2:0.

Голы были забиты в компенсированное к обоим таймам время: в концовке первого отличился Вячеслав Караваев, второго – Андрей Мостовой.

Благодаря победе «Зенит» увеличил отрыв от идущего на втором месте «Спартака» до четырех очков. «Химки» остались на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Кузяев (Оздоев, 76), Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Дзюба (Сутормин, 90+3), Азмун (Дриусси, 87).

«Химки»: Лантратов, Дагерсталь, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Глушаков (Могилевец, 69), Кухарчук (Себай, 68), Боженов, Мирзов, Конате.

Предупреждения: Ловрен, 9; Азмун, 85 – Идову, 66.

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