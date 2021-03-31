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  • Черчесов: «Россия медленно развивала атаки. Это единственный момент, который не понравился в игре со Словакией»

Черчесов: «Россия медленно развивала атаки. Это единственный момент, который не понравился в игре со Словакией»

31 марта 2021, 07:54
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, что ему не понравилось в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Это первое поражение россиян в турнире.

«Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме, поэтому словаки успевали отойти назад и встать в позиции. Нам было сложно их пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Счeт и результат могут быть разными, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что вы во втором тайме и увидели. А в первом нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков», – сказал Черчесов.

  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
  • Россияне идут в группе 2-ми.
  • В следующий раз команда соберется перед Евро-2020.

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Словакия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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neveldomha
1617167451
Суть поражения не в медленности атак, а в безалаберной, бездарной игре в обороне. Все два пропущенных гола ну просто клоунские.
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vladimir-7
1617170697
Лысый, вы и в первом тайме получили и во втором тоже. Выбранная тактика игры оправдала всю твою стратегию. Неожиданно, как в январе выпадает снег и ударяет мороз, а у нас неожиданно, как-то, проиграла сборная.
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Fusballer
1617173750
Это недоработка тренера в большей степени, чем даже низкий класс игроков. Если нет класса, то нужно брать дисциплиной и отдачей. А этого в сборной нет совсем. И никто не хочет отрабатывать в обороне или отборе. Более-менее Головин выделялся, но и то только на общем фоне. А в защите совсем плохо. Реально клоуны. В нападении штиль. Дзюба вообще мёртвый. Ходил и ждал, когда мячик к нему прилетит. А бороться и прессинговать почти и не пытался. Соболев то же самое. Одна беготня бессмысленная. Это можно себе позволить, но при условии, что класс остальных игроков очень высокий и они будут отрабатывать на 100 процентов и больше, позволяя нападающему подключаться только в нужный момент. Но сейчас так почти никто не играет.
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ALEX ML
1617182493
Главное что счёт понравился чебурашке
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FanatSerj
1617194171
По мне так стартовый состав как раз не соответствовал целям с "быстрыми атаками" Третий матч за неделю с перелетами и состав в один в один без изменения от прошлого матча, хорошо что наши два матча отыграли, а то они и это не умеют в еврокубках, а тут три. Оставили бы того же Жиркова, Дзюбу на второй тайм на концовку, а Мостовой и Соболев как раз бы вымотали соперника. И не нужна была бы это обратная замена. Но это конечно хорошо говорить когда "прикуп" знаешь. А то что Семенов и Оздов так себе игроки это мы и без этого матча знали.
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