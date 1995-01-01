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    Черчесов: «Россия медленно развивала атаки. Это единственный момент, который не понравился в игре со Словакией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, что ему не понравилось в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Это первое поражение россиян в турнире.

    «Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме, поэтому словаки успевали отойти назад и встать в позиции. Нам было сложно их пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Счeт и результат могут быть разными, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что вы во втором тайме и увидели. А в первом нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков», – сказал Черчесов.

    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • Россияне идут в группе 2-ми.
    • В следующий раз команда соберется перед Евро-2020.

    Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2604

      neveldomha 31 минуту назад

      Суть поражения не в медленности атак, а в безалаберной, бездарной игре в обороне. Все два пропущенных гола ну просто клоунские.

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