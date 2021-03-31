Черчесов: «Россия медленно развивала атаки. Это единственный момент, который не понравился в игре со Словакией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, что ему не понравилось в отборочном матче ЧМ-2022 против Словакии (1:2). Это первое поражение россиян в турнире.

«Мы немного медленно развивали атаки, особенно в первом тайме, поэтому словаки успевали отойти назад и встать в позиции. Нам было сложно их пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Счeт и результат могут быть разными, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что вы во втором тайме и увидели. А в первом нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков», – сказал Черчесов.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.

Россияне идут в группе 2-ми.

В следующий раз команда соберется перед Евро-2020.

Черчесов: «Словаки оказалась удачливее, они ничем не удивили. Им повезло»