«Ничего страшного. Заберем свои очки в России». Оздоев – после 1:2 со Словакией

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.

Эпизод, когда Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещe не разбирали моменты, тренеры разберут.

В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали друг друга. Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберeм.

Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а у него получилось — ударил под ногу, мяч ушeл в ближний угол.

Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмeм. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло», – сказал Оздоев.

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»