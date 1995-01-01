Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Ничего страшного. Заберем свои очки в России». Оздоев – после 1:2 со Словакией

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

    «Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.

    Эпизод, когда Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещe не разбирали моменты, тренеры разберут.

    В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали друг друга. Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберeм.

    Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

    Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а у него получилось — ударил под ногу, мяч ушeл в ближний угол.

    Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмeм. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло», – сказал Оздоев.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

    Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6738

      GoLenaStop 6 минут назад

      Своё очко из сборной забери!
      Езжай прочь, отдыхай на газпромовской базе!
      .......!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14612

      derrik2000 1 час назад

      Уж тебе-то оБЗДоев лучше молчать в тряпочку.
      И бабло немерянное за "гастроли" получить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9244

      Hektor 84 1 час назад

      За 3 игры это бревно ни чем полезным не отличилось! Ни мяч принять, ни пас отдать, ни ударить по воротам! За какие заслуги его в основу ставят, от него мяч отскакивает как от стены на несколько метров! А интервью полный позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      balam 1 час назад

      про очко приятно слышать.от настоящего

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      nominum 1 час назад

      Фразы из интервью: Не хватило свежести( Это об игре в ПЕРВОМ тайие!!!)...так получается... НЕ знаю, кто там был ответственным...так получилось...не знаю...кого-то винить нет смысла. Может, не у Оздоева надо было брать интервью? Понятно, что его подростком из школы забрали в футбол, но хоть чему-то кроме футбола надо же было пацана научить? Например, выражать свои мысли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2986

      Axe111 1 час назад

      Зачем ты что-то говоришь лол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      nominum 1 час назад

      Ну-Ну...посмотрим.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84016
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru