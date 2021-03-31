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  • «Ничего страшного. Заберем свои очки в России». Оздоев – после 1:2 со Словакией

«Ничего страшного. Заберем свои очки в России». Оздоев – после 1:2 со Словакией

31 марта 2021, 00:59
20

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал поражение в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:2).

«Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать.

Эпизод, когда Фернандес и Джикия держали друг друга? Не знаю, кто там был ответственным. Пока ещe не разбирали моменты, тренеры разберут.

В любом случае мы готовились, нам говорили, что, кроме как со стандартов, они на данном этапе голов не забивали и что нужно смотреть внимательно. Но так получилось, они заблокировали друг друга. Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберeм.

Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

Не знаю, чего не хватило, чтобы помешать Маку в эпизоде со вторым голом. Я пытался закрыть дальний угол, а у него получилось — ударил под ногу, мяч ушeл в ближний угол.

Думаю, такая ситуация сложилась из-за того, что мы забили гол и подумали: сейчас дожмeм. Как-то чуть расслабились, раскрылись. Всегда так получается, что если команда глубоко сидит и практически не атакует, ты думаешь, что сейчас не добегут. Но так произошло», – сказал Оздоев.

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех трех матчах квалификации.

Черчесов – о 1:2 со Словакией: «Давили-давили, но не забили»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Оздоев Магомед
Комментарии (20)
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nominum
1617143275
Фразы из интервью: Не хватило свежести( Это об игре в ПЕРВОМ тайие!!!)...так получается... НЕ знаю, кто там был ответственным...так получилось...не знаю...кого-то винить нет смысла. Может, не у Оздоева надо было брать интервью? Понятно, что его подростком из школы забрали в футбол, но хоть чему-то кроме футбола надо же было пацана научить? Например, выражать свои мысли.
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balam
1617143334
про очко приятно слышать.от настоящего
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Hektor 84
1617143601
За 3 игры это бревно ни чем полезным не отличилось! Ни мяч принять, ни пас отдать, ни ударить по воротам! За какие заслуги его в основу ставят, от него мяч отскакивает как от стены на несколько метров! А интервью полный позор!
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GoLenaStop
1617148599
Своё очко из сборной забери! Езжай прочь, отдыхай на газпромовской базе! .......!
Ответить
Tdutybq 22
1617163996
отстоев
Ответить
ААМ
1617165231
надежды юношей питают. Выигрывать надо здесь и сейчас.
Ответить
Oldtrafford83
1617166387
Самый слабый игрок сборной в середине поля.
Ответить
Иван Петров 1986
1617167286
У кого вы возьмете ?. У кипра и мальты - может быть.
Ответить
vodomut
1617168105
магамет-задэ ты елду нюхал?
Ответить
Plyash
1617170786
Словоблуд азиатский,пока ты в очередной раз имитировал борьбу,из под твоей ходули забили очередной мяч.Могу догадываться,что не последний.Повезло тебе с физруком.
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