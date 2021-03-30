Игрока сборной Северной Македонии исключили из команды за оскорбления в телекамеру

Нападающий «Удинезе» Илия Несторовски отчислен из состава сборной Северной Македонии за оскорбительные слова, сказанные в телекамеру после празднования гола в ворота Лихтенштейна (5:0) во 2-м туре отборочного турнира ЧМ-2022.
Несторовски объяснил свой поступок тем, что адресовал оскорбления в адрес людей, угрожавших его семье.
«Рад, что он извинился и объяснил свои слова. Тем не менее, такое поведение не может остаться безнаказанным», – сказал главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски.
- Несторовски пропустит матч 3-го тура отбора ЧМ-2022 против Германии.
- Македония идет на 3 месте в группе J с тремя очками.
Источник: сайт сборной Северной Македонии