Игрока сборной Северной Македонии исключили из команды за оскорбления в телекамеру

Нападающий «Удинезе» Илия Несторовски отчислен из состава сборной Северной Македонии за оскорбительные слова, сказанные в телекамеру после празднования гола в ворота Лихтенштейна (5:0) во 2-м туре отборочного турнира ЧМ-2022.

Несторовски объяснил свой поступок тем, что адресовал оскорбления в адрес людей, угрожавших его семье.

«Рад, что он извинился и объяснил свои слова. Тем не менее, такое поведение не может остаться безнаказанным», – сказал главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски.