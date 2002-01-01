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    Игрока сборной Северной Македонии исключили из команды за оскорбления в телекамеру

    Нападающий «Удинезе» Илия Несторовски отчислен из состава сборной Северной Македонии за оскорбительные слова, сказанные в телекамеру после празднования гола в ворота Лихтенштейна (5:0) во 2-м туре отборочного турнира ЧМ-2022.

    Несторовски объяснил свой поступок тем, что адресовал оскорбления в адрес людей, угрожавших его семье.

    «Рад, что он извинился и объяснил свои слова. Тем не менее, такое поведение не может остаться безнаказанным», – сказал главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангелоски.

    • Несторовски пропустит матч 3-го тура отбора ЧМ-2022 против Германии.
    • Македония идет на 3 месте в группе J с тремя очками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт сборной Северной Македонии

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