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  • Черчесов – о Словакии: «Будем бороться за победу. Дарить нам никто ничего не будет»

Черчесов – о Словакии: «Будем бороться за победу. Дарить нам никто ничего не будет»

29 марта 2021, 16:58
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем сопернике в отборочном турнире ЧМ-2022 – сборной Словакии.

— Каким результатом будете довольны после завтрашнего матча?

— Самый простой ответ – любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться.

— Смотрите ли вы на два ничейных результата Словакии в последних двух матчах? Влияют ли эти результаты на подготовку команды?

— Во-первых, любой результат оставляет отпечаток на команде. Другое дело, что мы смотрим не только на результат, но и на то, как играет соперник. Их сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим. Мы готовимся к конкретному сопернику независимо от их результатов.

— Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

— Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному сопернику и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное – знать свою команду.

  • Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
  • Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.

Черчесов: «Головин, Оздоев и Ионов сегодня были на поле. Будем исходить из заключения медицинского штаба»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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BlackMurderDeco
1617031332
Ох ты ж смотри как заговорил, коуч, я не знаю кто тебе вообще надоумил выпускать молодежь, и что надо делать замены, менять старое на новое, но кое как выиграть у Мальты у вас получилось, но Словакия, крепкий орешек, так что возможно и продырявят вас, а вообще русские это тип, которым сначало надо все проср@ть,а потом браться за голову
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Дядя Серёжа
1617067240
Вам подарили безбедную жизнь независимо от результата,
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Боцман59rus
1617134698
Питор свали из сборной, вместе с друзьями..... Мостовой, Кудряшов, Семёнов, кузяев , свали Стас ****
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