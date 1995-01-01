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    Черчесов – о Словакии: «Будем бороться за победу. Дарить нам никто ничего не будет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем сопернике в отборочном турнире ЧМ-2022 – сборной Словакии.

    — Каким результатом будете довольны после завтрашнего матча?

    — Самый простой ответ – любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться.

    — Смотрите ли вы на два ничейных результата Словакии в последних двух матчах? Влияют ли эти результаты на подготовку команды?

    — Во-первых, любой результат оставляет отпечаток на команде. Другое дело, что мы смотрим не только на результат, но и на то, как играет соперник. Их сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим. Мы готовимся к конкретному сопернику независимо от их результатов.

    — Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

    — Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному сопернику и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное – знать свою команду.

    • Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
    • Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      BlackMurderDeco 43 минуты назад

      Ох ты ж смотри как заговорил, коуч, я не знаю кто тебе вообще надоумил выпускать молодежь, и что надо делать замены, менять старое на новое, но кое как выиграть у Мальты у вас получилось, но Словакия, крепкий орешек, так что возможно и продырявят вас, а вообще русские это тип, которым сначало надо все проср@ть,а потом браться за голову

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