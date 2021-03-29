Черчесов – о Словакии: «Будем бороться за победу. Дарить нам никто ничего не будет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем сопернике в отборочном турнире ЧМ-2022 – сборной Словакии.

— Каким результатом будете довольны после завтрашнего матча?

— Самый простой ответ – любого тренера всегда удовлетворит победа. Дарить нам никто ничего не будет. За победу надо бороться.

— Смотрите ли вы на два ничейных результата Словакии в последних двух матчах? Влияют ли эти результаты на подготовку команды?

— Во-первых, любой результат оставляет отпечаток на команде. Другое дело, что мы смотрим не только на результат, но и на то, как играет соперник. Их сильные и слабые стороны. Результат в обоих матчах мог быть другим. Мы готовимся к конкретному сопернику независимо от их результатов.

— Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

— Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному сопернику и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное – знать свою команду.

Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.

Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.

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