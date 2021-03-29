Черчесов: «Головин, Оздоев и Ионов сегодня были на поле. Будем исходить из заключения медицинского штаба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Александра Головина, Магомеда Оздоева и Алексея Ионова.

«Что касается этих трeх футболистов, то все они сегодня были на поле. У нас была тактическая тренировка. Сегодня медицинский штаб даст мне заключения, из которых будем исходить.

Что касается Оздоева, то мы его не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который готовил Магомеда специально. Игрой со Словенией мы довольны, понятно, что бывают нюансы, которые мы проверим на теории. А так, состояние у него хорошее», – цитирует Черчесова «Чемпионат».