Черчесов: «Головин, Оздоев и Ионов сегодня были на поле. Будем исходить из заключения медицинского штаба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Александра Головина, Магомеда Оздоева и Алексея Ионова.
«Что касается этих трeх футболистов, то все они сегодня были на поле. У нас была тактическая тренировка. Сегодня медицинский штаб даст мне заключения, из которых будем исходить.
Что касается Оздоева, то мы его не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который готовил Магомеда специально. Игрой со Словенией мы довольны, понятно, что бывают нюансы, которые мы проверим на теории. А так, состояние у него хорошее», – цитирует Черчесова «Чемпионат».
- Сборная России готовится к матчу третьего тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.
- Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
- Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.
Источник: «Чемпионат»