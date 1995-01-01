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    Черчесов: «Головин, Оздоев и Ионов сегодня были на поле. Будем исходить из заключения медицинского штаба»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников Александра Головина, Магомеда Оздоева и Алексея Ионова.

    «Что касается этих трeх футболистов, то все они сегодня были на поле. У нас была тактическая тренировка. Сегодня медицинский штаб даст мне заключения, из которых будем исходить.

    Что касается Оздоева, то мы его не брали на Мальту, оставили с физиотерапевтом, который готовил Магомеда специально. Игрой со Словенией мы довольны, понятно, что бывают нюансы, которые мы проверим на теории. А так, состояние у него хорошее», – цитирует Черчесова «Чемпионат».

    • Сборная России готовится к матчу третьего тура отбора ЧМ-2022 против Словакии.
    • Игра состоится во вторник, 30 марта, в 21:45 мск.
    • Россияне стартовали в квалификации с двух побед с общим счетом 5:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16511

      vladimir-7 4 минуты назад

      Головин зря продолжил играть в матче со Словенией и не надо
      оставаться на игру со Словакией.

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