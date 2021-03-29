Шевченко – о ничьей с Финляндией: «Мы сыграли отличный матч, но очень плохо провели концовку»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарии после матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

Игра завершилась ничьей 1:1.

Украинцы пропустили с пенальти на 89-й минуте.

Команда Шевченко победила только в двух из последних десяти матчей.

«Мы сыграли отличный матч. Знали, что эта команда будет защищаться все 90 минут, она это и делала. Знали, что соперник будет использовать свои сильные качества – длинные передачи. Знали, что будут бежать в зоны и пытаться забить мяч со стандартов.

85 минут мы контролировали игру, забили хороший гол, а потом пошла серия ошибок, которая привела к такому обидному пропущенному мячу. Жалко, но это будет нам уроком на будущее. Концовку очень плохо провели.

У нас в группе еще все впереди. Выигрышный матч, но мы ошиблись и подарили очки. Ничего, у нас еще все впереди, будем играть. Я смотрю не на результат, а на качество игры, на содержательность, на поставленную установку – выполнили ее или нет.

Можно ли было сыграть лучше? Конечно, у нас есть проблемы. Но мне нравится, что ребята, которые выходят, отдают все. У нас есть коллектив, который двигается вперед, эта игра показала это еще раз. Также она показала, что мы двигаемся в правильном направлении», – сказал Шевченко.