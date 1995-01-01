Шкриньяр: «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Я очень зол»

С какого перепугу это позорный Шкриньяр вдруг начал презирать мальтийский футбол? Это Мальта! Ты понял, Шкриньяк?
Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр оценил результат отборочного матча чемпионата мира-2022 против Мальты (2:2). Словаки уступали в два мяча.
«Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Первый тайм мы полностью испортили, после этого было сложно вернуться. Придется драться в других матчах. Я очень зол», – сказал футболист «Интера».
- Мальта впервые в истории квалификаций чемпионата мира вела в матче в 2 мяча.
- Во вторник, 30 марта, Словакия примет дома Россию.
- Словакия занимает в группе 4-е место.