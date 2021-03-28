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  • Шкриньяр: «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Я очень зол»

Шкриньяр: «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Я очень зол»

28 марта 2021, 10:46
11

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр оценил результат отборочного матча чемпионата мира-2022 против Мальты (2:2). Словаки уступали в два мяча.

«Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Первый тайм мы полностью испортили, после этого было сложно вернуться. Придется драться в других матчах. Я очень зол», – сказал футболист «Интера».

  • Мальта впервые в истории квалификаций чемпионата мира вела в матче в 2 мяча.
  • Во вторник, 30 марта, Словакия примет дома Россию.
  • Словакия занимает в группе 4-е место.

Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Мальта Словакия Интер Шкриньяр Милан
Комментарии (11)
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Вомбат
1616918501
Если Россия во вторник будет играть на том же уровне, что со Словенией и Мальтой (а это возможно, если Черчесов опять начудит с основным составом), то Словакия вполне может оправдаться перед своими болельщиками за вчерашний позор.
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вальтер79
1616922579
раз не смогли победить значит мальта была не хуже соперника надо уважать
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житель СПб
1616923228
Поэтому со Словакией надо быть особенно аккуратными! Они сейчас готовы рвануть вперед. Вот тут и пригодились бы быстрые контратаки. Быстрые? Тогда это не Артем. Есть над чем подумать.
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Дедуктор
1616925053
С какого перепугу это позорный Шкриньяр вдруг начал презирать мальтийский футбол? Это Мальта! Ты понял, Шкриньяк?
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Красногорск_Фан
1616926706
Все правильно сказали. Это Спарта! В смысле Мальта )))) за 2 игры эта сборная в себя влюбила. Движется, забивает, не пасует перед соперниками, совершает сольные проходы. Буду следить за ее судьбой. А тем кто относится к ней свысока поделом
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Из Твери Леха
1616928276
Лишь бы наши в Братиславу не полетели на расслабоне, как когда-то в Марибор на понтах и с кальяном.
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DOCTOR PENALTY
1616928804
Да, Милан, тебя можно понять, прискорбно заработать с Мальтой всего лишь в очко.
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Томик
1616942104
"Драться"? Опять. А в футбол не хотите поиграть?
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zigbert
1617021796
Плохо настроились на матч, хорошо что очко удалось спасти.
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