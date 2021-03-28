Шкриньяр: «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Я очень зол»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр оценил результат отборочного матча чемпионата мира-2022 против Мальты (2:2). Словаки уступали в два мяча.

«Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Первый тайм мы полностью испортили, после этого было сложно вернуться. Придется драться в других матчах. Я очень зол», – сказал футболист «Интера».