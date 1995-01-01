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    Шкриньяр: «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Я очень зол»

    Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр оценил результат отборочного матча чемпионата мира-2022 против Мальты (2:2). Словаки уступали в два мяча.

    «Прискорбно с таким соперником, как Мальта, заработать всего очко. Первый тайм мы полностью испортили, после этого было сложно вернуться. Придется драться в других матчах. Я очень зол», – сказал футболист «Интера».

    • Мальта впервые в истории квалификаций чемпионата мира вела в матче в 2 мяча.
    • Во вторник, 30 марта, Словакия примет дома Россию.
    • Словакия занимает в группе 4-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2350

      Дедуктор 4 минуты назад

      С какого перепугу это позорный Шкриньяр вдруг начал презирать мальтийский футбол? Это Мальта! Ты понял, Шкриньяк?

      1
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      Рейтинг: +6017

      житель СПб 34 минуты назад

      Поэтому со Словакией надо быть особенно аккуратными! Они сейчас готовы рвануть вперед. Вот тут и пригодились бы быстрые контратаки. Быстрые? Тогда это не Артем. Есть над чем подумать.

      0
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      Рейтинг: +39

      вальтер79 45 минут назад

      раз не смогли победить значит мальта была не хуже соперника надо уважать

      2
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      Рейтинг: +7939

      Вомбат 1 час назад

      Если Россия во вторник будет играть на том же уровне, что со Словенией и Мальтой (а это возможно, если Черчесов опять начудит с основным составом), то Словакия вполне может оправдаться перед своими болельщиками за вчерашний позор.

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