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    Жота: «Случившееся в матче с Сербией не должно повториться»

    Нападающий сборной Португалии Диогу Жота подвел итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Форвард оформил дубль в первом тайме.

    «Провели отличный первый тайм. Затем соперник сумел изменить тактику и вернулся в игру. Сербская команда заслуживает похвалы. В конце встречи мы забили гол, который мог позволить выиграть.Но два гола за 15 минут нельзя пропускать.

    Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи. То, что случилось, не должно повториться», – цитирует Жоту «Спорт-Экспресс» со ссылкой на португальскую O Jogo.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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