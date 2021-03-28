Жота: «Случившееся в матче с Сербией не должно повториться»

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота подвел итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Форвард оформил дубль в первом тайме.

«Провели отличный первый тайм. Затем соперник сумел изменить тактику и вернулся в игру. Сербская команда заслуживает похвалы. В конце встречи мы забили гол, который мог позволить выиграть.Но два гола за 15 минут нельзя пропускать.

Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи. То, что случилось, не должно повториться», – цитирует Жоту «Спорт-Экспресс» со ссылкой на португальскую O Jogo.