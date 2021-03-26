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  • Черчесов – о сборной Словении: «Нас ждет хороший соперник, у них есть игроки мирового уровня»

Черчесов – о сборной Словении: «Нас ждет хороший соперник, у них есть игроки мирового уровня»

26 марта 2021, 18:24
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

«Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда.

Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более», – сказал Черчесов.

  • Россия примет Словению в субботу, 27 марта.
  • Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
  • Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

Тренер сборной Словении: «У России сильная команда, но мы настраиваемся только на позитивный результат»

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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NewLife
1616773748
Матьяж Кек: Завтрашняя игра – большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече» Чабан: Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более» Судите сами, кто из них тренер, а кто "эксперт" Матч ТВ.
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solovey-2020
1616778537
какие игроки вроде ШЛЮБЫ ЧТО ЛИ
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житель СПб
1616782989
России пятиться уже некуда. Завтра надо играть принципиально. Вовсю! Обязаны показать боевую, хорошую игру.
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zigbert
1616851931
Один Облак чего стоит. В этой встрече сборной России предстоит сдать экзамен на свою состоятельность.
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