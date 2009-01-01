Черчесов – о сборной Словении: «Нас ждет хороший соперник, у них есть игроки мирового уровня»

Матьяж Кек: Завтрашняя игра – большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече»
Чабан: Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более»
Судите сами, кто из них тренер, а кто "эксперт" Матч ТВ.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.
«Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда.
Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более», – сказал Черчесов.
- Россия примет Словению в субботу, 27 марта.
- Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
- Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
Тренер сборной Словении: «У России сильная команда, но мы настраиваемся только на позитивный результат»