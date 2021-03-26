Черчесов – о сборной Словении: «Нас ждет хороший соперник, у них есть игроки мирового уровня»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

«Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда.

Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более», – сказал Черчесов.

Россия примет Словению в субботу, 27 марта.

Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

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