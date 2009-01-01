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    Черчесов – о сборной Словении: «Нас ждет хороший соперник, у них есть игроки мирового уровня»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

    «Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда.

    Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более», – сказал Черчесов.

    • Россия примет Словению в субботу, 27 марта.
    • Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
    • Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

    Тренер сборной Словении: «У России сильная команда, но мы настраиваемся только на позитивный результат»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8173

      NewLife 23 минуты назад

      Матьяж Кек: Завтрашняя игра – большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече»

      Чабан: Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас – тем более»

      Судите сами, кто из них тренер, а кто "эксперт" Матч ТВ.

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