Гендиректор «Ротора»: «Де-юре место главного тренера займет помощник Батуренко»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, как повлияет отсутствие лицензии PRO у нового главного тренера клуба Юрия Батуренко на работу тренерского штаба команды.

«В штабе Батуренко есть помощники с необходимой лицензией. У «Ротора» есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы для лицензирования.

В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займет место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко», – цитирует Рекечинского Sport24.

Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.

В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.

«Ротор» идет в зоне переходных матчей.

Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»