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    Гендиректор «Ротора»: «Де-юре место главного тренера займет помощник Батуренко»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, как повлияет отсутствие лицензии PRO у нового главного тренера клуба Юрия Батуренко на работу тренерского штаба команды.

    «В штабе Батуренко есть помощники с необходимой лицензией. У «Ротора» есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы для лицензирования.

    В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займет место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко», – цитирует Рекечинского Sport24.

    • Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.
    • В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
    • «Ротор» идет в зоне переходных матчей.

    Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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