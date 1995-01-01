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    «Чемпионат»: у Батуренко нет лицензии PRO. Он не может быть главным тренером «Ротора»

    Юрий Батуренко, на прошлой неделе ставший главным тренером «Ротора», не имеет лицензии PRO, сообщает «Чемпионат».

    Батуренко сможет руководить командой, не может официально быть главным тренером клуба без отсутствия лицензии.

    • Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.
    • В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
    • «Ротор» идет в зоне переходных матчей.

    Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9137

      Hektor 84 27 секунд назад

      Не понимаю как они их назначают без лицензии? Или до назначения они не знали что у него нет лицензии?

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