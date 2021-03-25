«Чемпионат»: у Батуренко нет лицензии PRO. Он не может быть главным тренером «Ротора»

Юрий Батуренко, на прошлой неделе ставший главным тренером «Ротора», не имеет лицензии PRO, сообщает «Чемпионат».
Батуренко сможет руководить командой, но не может официально быть главным тренером без лицензии.
- Батуренко всю карьеру был помощником главного тренера.
- В РПЛ Батуренко входил в тренерский штаб «Локомотива» (2005, 2016-2020 годы), «Мордовии» (2014-2015) и «Анжи» (2015-2016). Везде он был помощником Семина.
- «Ротор» идет в зоне переходных матчей.
Уткин: «Назначение Батуренко в «Ротор» – это отложенный приход Семина. Он послал свою тень убедиться, что да как»
Источник: «Чемпионат»