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    Гинер – об Оличе в ЦСКА: «Понимаем, что у него нет опыта, перед принятием решения взвесили все риски»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смену главного тренера команды.

    «Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.

    Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

    Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски.

    Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку.

    Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», – сказал Гинер.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16449

      vladimir-7 45 минут назад

      Надеемся, что задуманное получится и результат будет положительный.
      Желаем удачи и успехов в ПФК ЦСКА. Команда ЦСКА всегда будет первой!

      1
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      Рейтинг: +257

      bratskij 2 часа назад

      Удачи Ивица, тебе она пригодится, да и нам тоже.

      2
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