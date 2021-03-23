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  • Гинер – об Оличе в ЦСКА: «Понимаем, что у него нет опыта, перед принятием решения взвесили все риски»

Гинер – об Оличе в ЦСКА: «Понимаем, что у него нет опыта, перед принятием решения взвесили все риски»

23 марта 2021, 13:59
8

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смену главного тренера команды.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу.

Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски.

Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку.

Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи», – сказал Гинер.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Олич Ивица Гинер Евгений
Комментарии (8)
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vladimir-7
1616503825
Надеемся, что задуманное получится и результат будет положительный. Желаем удачи и успехов в ПФК ЦСКА. Команда ЦСКА всегда будет первой!
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Kollljan
1616511366
Очень сомнительное назначение.
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slavа0508
1616513570
Жизнь покажет,,,в Спартаке к примеру после Романцева результата добивались в основнов только тренеры новички,Карпин два серебра и бронза,Каррера золото,Тедеско идём вторыми и надеюсь что по крайне мере в тройке будем,,,,так что всё может быть,,,,
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житель СПб
1616515631
Еще одна интрига чемпионата!
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cheser1970
1616519181
удачи и терпения болелам ЦСКА
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zigbert
1616588623
Пока еще сложно определить как будет проходить его работа в ЦСКА. Но главное у него есть кредит доверия среди болельщиков а это немаловажно.
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