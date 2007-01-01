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    Мухин – о вызове в сборную: «Черчесов по телефону спросил, нет ли у меня дел. Сказал: «Отменяй все, ждем тебя»

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин раскрыл обстоятельства, как узнал о вызове в сборную России. С игроком поговорил лично главный тренер Станислав Черчесов.

    «Я был дома, готовил еду, тут мне позвонил врач сборной, он работает у нас в клубе. Он и передал трубку Станиславу Саламовичу, тот спросил, нет ли у меня дел. Я сказал, что хотел домой съездить. Мне ответили: «Тогда отменяй всe, приезжай к нам, ждeм тебя». Спасибо большое за доверие, буду оправдывать его. Конечно, есть волнение, но буду стараться бороться с ним и работать.

    Не перегорела ли еда при звонке Черчесова? Да нет, спокойно доел. Девушка готовила гречу с мясом», – сказал Мухин.

    • Футболисту сейчас 19 лет.
    • Его вызвали вместо травмированного Романа Зобнина.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за первую команду «Локо».

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    Источник: «Чемпионат»

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