Мухин – о вызове в сборную: «Черчесов по телефону спросил, нет ли у меня дел. Сказал: «Отменяй все, ждем тебя»

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин раскрыл обстоятельства, как узнал о вызове в сборную России. С игроком поговорил лично главный тренер Станислав Черчесов.

«Я был дома, готовил еду, тут мне позвонил врач сборной, он работает у нас в клубе. Он и передал трубку Станиславу Саламовичу, тот спросил, нет ли у меня дел. Я сказал, что хотел домой съездить. Мне ответили: «Тогда отменяй всe, приезжай к нам, ждeм тебя». Спасибо большое за доверие, буду оправдывать его. Конечно, есть волнение, но буду стараться бороться с ним и работать.

Не перегорела ли еда при звонке Черчесова? Да нет, спокойно доел. Девушка готовила гречу с мясом», – сказал Мухин.

Футболисту сейчас 19 лет.

Его вызвали вместо травмированного Романа Зобнина .

. Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за первую команду «Локо».

Черчесов: «Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Это не аванс»

Агент Гурцкая: «Николич очень высоко ценит Мухина. Считает, что парень может вырасти прям в большого игрока»