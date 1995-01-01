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    Черчесов: «Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Это не аванс»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о приглашении в национальную команду полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.

    • Футболисту сейчас 19 лет.
    • Его вызвали вместо травмированного Романа Зобнина.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за первую команду «Локо».

    «Почему вызван Мухин? Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодежную сборную, то пригласили его к нам.

    Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провел в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то все равно был бы вызван игрок «Локомотива», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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