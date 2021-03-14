Агент Гурцкая: «Николич очень высоко ценит Мухина. Считает, что парень может вырасти прям в большого игрока»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич удовлетворен работой с полузащитником Максимом Мухиным. Об этом сообщил приятель серба Тимур Гурцкая, футбольный агент.

«Для меня Мухин сегодня очень яркий игрок. Знаю мнение Николича. Марко очень высоко ценит этого футболиста. Марко считает, что парень может вырасти прям в большого игрока», – сказал агент Гурцкая.

19-летний Мухин сейчас стоит на рынке 250 тысяч евро.

В сезоне РПЛ он провел 4 матча.

В 19:00 по Москве «Локомотив» начнет матч 22-го тура РПЛ против «Сочи».

Гурцкая: «Николич узнал о трансфере Пабло на первой тренировке игрока. Значит, «Локомотив» на этого тренера не очень надеется»