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    Гурцкая: «Николич узнал о трансфере Пабло на первой тренировке игрока. Значит, «Локомотив» на этого тренера не очень надеется»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич не давал согласия на зимний трансфер защитника Пабло. О покупке бразильца серб узнал прямо на сборе в Испании.

    «Николич узнал, что Пабло в «Локомотиве», когда вышел на тренировку. Трансфер оказался хорошим. Но изначально неправильно брать футболиста без согласования с тренером. Это значит, что на этого тренера не очень надеются», – сказал Гурцкая.

    • Николич работает в команде с лета.
    • Инсайдер Сергей Егоров сообщал, что идет кампания под приход в «Локомотив» на пост главного тренера Вадима Евсеева.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:01
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5674

      житель СПб 1 час назад

      Вообще, это ненормальная ситуация в клубе - когда так происходит. Нужен надежный тренер, которому все доверяют. (Ну, все поняли, о ком речь...)

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      Рейтинг: +305

      iluha1907 1 час назад

      Лучше так, чем согласованных с Николичем Райковичей

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      Рейтинг: +2317

      PAREVG. 2 часа назад

      По крайней мере, Пабло заиграл с первого матча, и начал приносить пользу, в отличии от Мурило, которого грызун, точно так-же шПалычу подсунул, а теперь, в Локо, не знают как от него избавиться, так как тот только и может что пожарить в обороне,и голы привозить.
      И, кстати, сам Николич, вел переговоры с Локо, когда шПалыча еще не уволили...

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