Гурцкая: «Николич узнал о трансфере Пабло на первой тренировке игрока. Значит, «Локомотив» на этого тренера не очень надеется»

Вообще, это ненормальная ситуация в клубе - когда так происходит. Нужен надежный тренер, которому все доверяют. (Ну, все поняли, о ком речь...)
Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич не давал согласия на зимний трансфер защитника Пабло. О покупке бразильца серб узнал прямо на сборе в Испании.
«Николич узнал, что Пабло в «Локомотиве», когда вышел на тренировку. Трансфер оказался хорошим. Но изначально неправильно брать футболиста без согласования с тренером. Это значит, что на этого тренера не очень надеются», – сказал Гурцкая.
- Николич работает в команде с лета.
- Инсайдер Сергей Егоров сообщал, что идет кампания под приход в «Локомотив» на пост главного тренера Вадима Евсеева.
- «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.