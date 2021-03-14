Гурцкая: «Николич узнал о трансфере Пабло на первой тренировке игрока. Значит, «Локомотив» на этого тренера не очень надеется»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич не давал согласия на зимний трансфер защитника Пабло. О покупке бразильца серб узнал прямо на сборе в Испании.

«Николич узнал, что Пабло в «Локомотиве», когда вышел на тренировку. Трансфер оказался хорошим. Но изначально неправильно брать футболиста без согласования с тренером. Это значит, что на этого тренера не очень надеются», – сказал Гурцкая.