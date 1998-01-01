«Локомотив» купил Пабло без согласия Николича

Потому что Николич чепуха, он Райковича для игры привел, а тот оказался пустышкой.
Руководство «Локомотива» не спрашивало главного тренера Марко Николича перед покупкой защитника Пабло. Он перешел на прошлой неделе из «Бордо».
«Началась кампания под то, чтобы Вадим Евсеев возглавил «Локомотив» после Николича. Контракт серба, судя по всему, расторгнут. Может быть, летом. Игроков покупают без его согласия (Пабло)» – сообщил инсайдер Сергей Егоров.
- Николич работает в команде с лета.
- Евсеев без клуба с осени.
- «Локомотив» занимает в РПЛ 8-е место.