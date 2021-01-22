«Локомотив» купил Пабло без согласия Николича

Руководство «Локомотива» не спрашивало главного тренера Марко Николича перед покупкой защитника Пабло. Он перешел на прошлой неделе из «Бордо».

«Началась кампания под то, чтобы Вадим Евсеев возглавил «Локомотив» после Николича. Контракт серба, судя по всему, расторгнут. Может быть, летом. Игроков покупают без его согласия (Пабло)» – сообщил инсайдер Сергей Егоров.