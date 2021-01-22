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«Локомотив» купил Пабло без согласия Николича

22 января 2021, 20:14
15

Руководство «Локомотива» не спрашивало главного тренера Марко Николича перед покупкой защитника Пабло. Он перешел на прошлой неделе из «Бордо».

«Началась кампания под то, чтобы Вадим Евсеев возглавил «Локомотив» после Николича. Контракт серба, судя по всему, расторгнут. Может быть, летом. Игроков покупают без его согласия (Пабло)» – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

  • Николич работает в команде с лета.
  • Евсеев без клуба с осени.
  • «Локомотив» занимает в РПЛ 8-е место.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Бордо Локомотив Пабло Николич Марко
Комментарии (15)
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кран
1611336704
о 5 25
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Серёга Краснодарский
1611337449
При живом тренер это по скотски мягко сказать
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Hektor 84
1611339028
Зае бали
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DOCTOR PENALTY
1611343992
Грузин ушёл, но дело его живёт.(
Ответить
Hektor 84
1611345911
Евсеев после Уфы автобус будет в Локомотиве строить? Замена шило на мыло!
Ответить
PAREVG.
1611349660
Ну не впервой. Мурило тоже без согласия шПалыча покупали, теперь он основной защитник, который пожарит в каждом матче... По теории, игрок которого покупали именно под определенного тренера, и по протекции тренера, должен уходить вместе с этим тренером. В случае с Мурило и Камано, они должны были уйти вместе с грызуном.
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portero
1611377233
Плохо когда такая обстановка, но интересно это покупка под нового тренера или помыть деньжат...
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Nayturs
1611383692
Если игроков покупать без согласования с тренером, то толку не будет ни от игрока, ни от тренера
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paracetamol
1611392246
Накр он нужен, баблом делиться от распила трансфера!
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zigbert
1611412328
Вместо Райковича. Может хоть этот защитник сумеет укрепить оборону?
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