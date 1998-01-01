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    «Локомотив» купил Пабло без согласия Николича

    Руководство «Локомотива» не спрашивало главного тренера Марко Николича перед покупкой защитника Пабло. Он перешел на прошлой неделе из «Бордо».

    «Началась кампания под то, чтобы Вадим Евсеев возглавил «Локомотив» после Николича. Контракт серба, судя по всему, расторгнут. Может быть, летом. Игроков покупают без его согласия (Пабло)» – сообщил инсайдер Сергей Егоров.

    • Николич работает в команде с лета.
    • Евсеев без клуба с осени.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ 8-е место.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11981

      KLIM777 54 минуты назад

      Потому что Николич чепуха, он Райковича для игры привел, а тот оказался пустышкой.

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      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      Зае бали

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      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      *******

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      Рейтинг: +7629

      Hektor 84 1 час назад

      ******* уже эти инсайдеры! Сплетники сраные.

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      Рейтинг: +896

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      При живом тренер это по скотски мягко сказать

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      Рейтинг: +93

      Guinnesss 1 час назад

      Ну и нафиг не нужен Николич

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      Рейтинг: +1406

      фанат джигурды > Guinnesss 1 час назад

      Евсеев тоже не нужен несмотря на его прекрасное прошлое в нашем клубе.

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      Рейтинг: +493

      кран 1 час назад

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