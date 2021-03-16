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  • Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы

16 марта 2021, 15:40
5

Опубликована заявка сборной Швеции на мартовские матчи против Грузии, Косово и Эстонии.

В нее включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который не играл за национальную команду с лета 2016 года.

  • Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
  • Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
  • В активе 39-летнего форварда 116 игр и 62 забитых гола.

Источник: Официальный твиттер Шведской футбольной ассоциации
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Милан Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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Hektor 84
1615901189
Наследник Хенрика Ларссона
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anjaneri
1615909187
Ибряяhimь большой, ему видней, когда вернуться, хотя мог вернуться и лет через 10, или 15, но надо сейчас, значить.
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амани
1615909380
дэюба тоже вернулся ..только дзюба и четверть ноги Ибры не стоит
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DOCTOR PENALTY
1615912800
Это хорошо, что Ибры теперь будет немного побольше.
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