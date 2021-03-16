Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы

Опубликована заявка сборной Швеции на мартовские матчи против Грузии, Косово и Эстонии.
В нее включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который не играл за национальную команду с лета 2016 года.
- Шведы 25 марта сыграют с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
- Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
- В активе 39-летнего форварда 116 игр и 62 забитых гола.
TRUPPEN!— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021
Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland!