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    Журналист Алексеев: «Ростов» думает о бойкоте игры с «Ротором». Если бы грозили только поражение и штраф, вопрос бы уже решили»

    В «Ростове» обсуждают вопрос бойкота матча 23-го тура РПЛ против «Ротора». Таким образом клуб хочет выразить недовольство судейством.

    «По моим данным, в клубе сейчас решают, что делать. Если бы дело было только в присуждении поражения и штрафе, то бойкот встречи в Волгограде стал бы практически решенным делом.

    Но история чуть сложнее. Например, встает вопрос по поводу того, что клуб может быть заподозрен в сдаче матча «Ротору». Результат ведь сильно влияет не только на «Ростов», но и на всю борьбу за выживание в РПЛ», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев в телеграме.

    • На этой неделе «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» (0:1) при отмененном своем голе.
    • «Ростов» в РПЛ идет 7-м.
    • Дарья Карпина опровергла возможный бойкот.

    Червиченко: «Знаю, что «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующую игру с «Ротором»

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    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

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